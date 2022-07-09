奶奶屋企好熱　揭1原因唔願開冷氣　新抱憂中暑：長輩唔鍾意開？

心靜自然涼？有新抱於討論區發文表示，最近每次下班後去奶奶家接回兒子時都發現環境比較熱，問兒子後才知道原來奶奶一個人在家時，就算多熱也不會開冷氣，令她感不解：「係咪長輩都唔鍾意開冷氣？」



有新抱於討論區發文表示，最近每次下班後去奶奶家接兒子回家都發現環境比較熱，問兒子後才知道原來若奶奶一個人在家，就算多熱也不會開冷氣。（Getty Images）

該名新抱於香港討論區以「就算天氣幾熱，我奶奶都唔會一個人開冷氣」為題發文表示，從兒子口中得知奶奶因覺得很浪費，不願意開冷氣，因而很想買部風扇送給對方，「就算唔開冷氣都可以開風扇涼下，之後熱返嘅話驚奶奶喺屋企中暑」。她又說，已叮囑老公勸奶奶，若天氣真的很熱就應該要開冷氣，「開一陣吹下都好」，不過也預想過應該勸不動奶奶。

有網民認為樓主奶奶不想開冷氣是出於體質問題和怕電費貴，「夏天都有中學生着冷衫，冬天都有長腿熱褲，各人體質唔同」、「老人家唔鍾意開冷氣未必係錢問題，係怕凍，人年紀大新陳代謝減慢，血氣唔夠特別怕凍，涼得多會好易病」、「正如你所講，她唔想浪費，因怕電費貴」、「以前是無冷氣，甚至無風扇，只要習慣下，根本不用開冷氣」。不過也有網民指出，「我一隻寵物喺屋企都開冷氣，所以老人家慳係假嘅，係樓主奶奶未識諗，中暑後睇醫生嘅醫療開支及受嘅苦vs一個人開幾粒鐘冷氣嘅錢」。