開冷氣機一個常見動作原來超級浪費電　想快啲凍兼慳電可以咁set

今年夏天由於疫情升溫，民眾多改為居家辦公，冷氣使用時長大幅提高的同時，電費也跟著暴增，如何省電成為討論度極高的話題。近來台電（台灣電力公司）表示，許多人以為「這個動作」能讓室內溫度迅速降低，但實際上卻非常耗電。



台電於臉書專頁「電力粉絲團」表示，許多人冷氣剛打開時，為了加快室溫降低的速度，就會拿起遙控器，一口氣將冷氣的設定溫度調至極低，但其實這樣做非常耗電。

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台電解釋，冷氣剛開始運轉時，為了達到設定溫度，會以高功率運轉，此時正是冷氣最耗電的時候，如果溫度一下子調得太低，反而會將高功率運轉的時間拉長，更加耗電。

台電建議，如果想幫冷氣加速降溫來省電，可以將冷氣風量設為自動模式，再搭配電風扇或循環扇，幫助室內空氣對流，提高冷房效果並達到省電目的，「冷氣設定26到28度並搭配電扇就很涼，冷氣溫度每調高1度可省電6%」。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：冷氣溫度這樣設定超NG！台電曝最佳溫度，教你2招省電又能快速降溫】