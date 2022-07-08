殺蟲劑勿亂噴！4歲女吸入中毒多重器官衰竭亡　調查揭可怕內情

【除蟲／殺蟲劑】蚊蟲滋生的確煩人，但使用除蟲或殺蟲劑時要小心，否則隨時釀成慘劇！台灣有男子請滅蟲專家上門滅蟲，沒料到第二天男子一定四口出現頭痛、胸悶、嘔吐等症狀，其中男子4歲小女兒中毒最嚴重，最終因肺、心、腎、腦多重器官壞死而離世，回天乏術。而相關人員已因過失致死罪被起訴，調查竟揭發他們原來沒有相關牌照。



使用除蟲或殺蟲劑時要小心，否則隨時釀成慘劇。（gettyimages）

綜合台灣媒體報道，劉姓男子發現家中木製裝潢被蟲蛀咬爛，於是找裝潢公司幫忙處理，裝潢公司則通知滅蟲專家上門除蟲。2021年10月18日，滅蟲專家48歲林男帶未滿18歲兒子及24歲陳姓員工上門除蟲，並使用含磷化鋁的農藥熏蒸。

惟林男燻蒸時，劉男一家四口仍留在屋內未有被請離開。到第二天晚上，劉男一家四口出現頭痛、胸悶、嘔吐等症狀，其中4歲小女兒最嚴重，送院搶救1天後不治身亡。

法醫鑑定報告指出，女童因磷化鋁中毒出現急性呼吸窘迫症候群、肺炎等，最後因肺、心、腎、腦多重器官壞死而身亡。而警方調查更揭發，原來林男等人都沒有除蟲專業證書或牌照。

法醫鑑定報告指出，女童因磷化鋁中毒出現急性呼吸窘迫症候群、肺炎等，最後因肺、心、腎、腦多重器官壞死而身亡。（示意圖，非當事人／資料圖片）

檢控方認為，林男等人除了沒有專業證書，噴藥時也沒有注意到周圍2米不該有人，更沒有清場便消毒，導致女童吸入過量除蟲藥喪命，依過失致死罪起訴林男及陳姓員工，林男兒子則移送少年及家事法院審理。

有毒物專家提醒，若過量接觸磷化鋁，會損害肺部，容易造成肺水腫、腦神經衰退，而短時間大量暴露，死亡率更高達六成以上，故使用磷化鋁時要注意安全。