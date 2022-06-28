六合彩｜獨留女童投注站外被批離晒譜　網民熱議：以前個個都係咁

六合彩回歸金多寶昨晚（27日）舉行，獎金高達8000萬元，投注額達1.97億元，頭獎有1.5注中。有網民就分享昨日在馬會投注站門外看到的景象，只見1名目測只有約3歲的小妹妹，獨自在投注站門外等候，原來是外傭姐姐將她放低在門口，然後自己入內投注，樓主不禁感嘆為了8000萬而疏忽照顧兒童，「妹妹好可憐」。不過不少網民則指「我細個都係咁」，認為是集體童年回憶，又指大人如有拜托馬會職員協助看管，就不是大問題。



昨日（27日）回歸金多寶攪珠有6000萬元金多寶，頭獎獎金高達8000萬元，吸引不少市民紛紛湧到投注站落注。（資料圖片）

昨晚回歸金多寶攪珠有6000萬元金多寶，頭獎獎金高達8000萬元，吸引不少市民紛紛踴到投注站落注，為自己買1個機會。有網民在facebook群組「將軍澳主場」發帖，指在康城投注站外，見到1名小妹妹獨自站在門外等候，有站在馬會門口的職員則凝視着她。

有網民指在康城投注站外，見到1名小妹妹獨自站在門外等候。（FB「將軍澳主場」圖片）

發文者引述其他街坊稱，投注站不允許未成年人士進入，於是「工人姐姐放低小妹妹喺門口，然後自己入咗去買六合彩」，他請康城家長留意相關情況，「為咗8000萬……妹妹好可憐」。

有網民就質疑情況或構成疏忽照顧兒童，又指如果小朋友愈行愈遠就出事，「咁細個好離譜姐」、「咁誇張，唔見咗小朋友會否後悔莫及」。不過照片卻引來一眾網民共鳴，紛紛留言稱「我細個都係咁」，還憶述自己當時站在門外等候家長入內投注時，附近都有「成堆細路一齊（等）」，絕對是童年回憶，「有邊個細個無試過企門口？」、「以前細個總在馬會門口涼冷氣，仲好想快啲18歲入去八卦，誰不知，到了18歲就發現，無聊至極！」。

有網民亦認為，家長或外傭姐姐或有拜託馬會職員在門口短暫看管着兒童，不需太過擔心，「你睇下嗰三個保鏢，個個對眼都望住呀小主人」，又笑言「買六合彩好快出嚟，買馬仲慘有排等」。