男童食炸魚　下秒得知是死掉寵物魚爆喊　媽媽被網民鬧爆：有病！

誰知盤中飧，曾是寵物魚。上周日（3日）一段關於男童捧着炸魚塊嚎啕大哭的影片在網上瘋傳，原來印尼1名男童養了條鯰魚作寵物，可是男童媽媽在鯰魚死掉後，把牠炸了當男童的晚餐。一開始男童不知道眼前的美味炸魚塊是死掉的寵物魚，還一口接一口地吃着，然而當他聽罷真相，便崩潰大哭。母親把他的反應拍下來放到網上，有網民覺得男童的反應很可愛，但亦有不少人批評父母，「這個玩笑不好笑！」、「可憐的男童有一對有病的父母」。



印尼1名女網民在兒子養的寵物鯰魚死後製成炸魚塊當晚餐，而男童在不知情的情況下吃了，得知真相後難以接受，崩潰大哭。（TikTok影片截圖）

綜合外媒報道， 1名印尼女網民上周在TikTok上傳了一條影片，影片中她的兒子哭得聲嘶力竭，令人心痛。原來兒子養了1條寵物鯰魚，日前鯰魚死去，女網民便把死掉的鯰魚製成炸魚塊，放在碟上給兒子當晚餐。

在第一段影片中，她先告知兒子寵物鯰魚的死訊，兒子正神色凝重地準備吃晚餐，聽到後便哭倒在床上，父母在旁扶起他輕聲哄他先吃晚飯。當時他並不知道鯰魚已成「盤中飧」，便用手抓起面前的魚吃了幾口，似乎是回過神來明白死亡的意思，開始一邊默默流淚，一邊用手剝魚吃，吃了一會後情緒開始緩和。

第二段影片中，父母重提鯰魚的死，男童開始激動大哭，說想要看鯰魚的墳墓。媽媽解釋鯰魚沒有被埋起來，然後用手指一指碟上的炸魚，「鯰魚在這裏」。男童得知後看着被自己吃過的炸魚，即用手抓起魚塊放在懷裏嚎哭不止，大叫着「鯰魚、鯰魚……我不要媽媽」，就算父母勸他繼續吃，他也歇斯底里地拒絕。

影片至今的觀看次數超過5萬次，不少人都認為男童為鯰魚死掉而哭泣的反應很可愛，覺得他好笑的同時又感到心痛，「很抱歉，我真的忍不住想笑」、「能理解，小時候因為雞被殺了我哭得很慘，可是晚餐時我卻吃最多」。有人覺得把死掉的鯰魚吃掉沒問題，但亦有人覺得對於年幼的孩童來說太殘忍因此批評父母，「你把他的寵物做成晚餐還故意對他說，是有什麼毛病？」、「你可以簡單告訴他魚死了，完全不必說它變了炸魚塊」、「孩子知道吃了自己的寵物肯定會留下陰影」。

（綜合）