一魚兩食整炸魚仔加魚頭燉蛋　賣相超震撼嚇親網民：似足釣魚玩具

疫情加上禁晚市堂食等社交措施，令不少人變成居家廚神。有網民近日分享在家炮製的一魚兩味，指以小魚分別製作「酥炸魚仔」及「魚頭燉蛋」，當中燉蛋的賣相震撼不少網民，可見一個個魚頭放在蛋面上，猶如英國傳統菜式「仰望星空批」的雞蛋版，引來大批留言直指「個心離一離」，也有人笑言想起兒時玩具電動釣魚機。



有網民近日分享在家炮製的一魚兩味，指以小魚分別製作「酥炸魚仔」及「魚頭燉蛋」，當中燉蛋的賣相震撼不少網民。（fb「香港街市魚類海鮮研究社」圖片）

樓主在facebook群組「香港街市魚類海鮮研究社」發文，指近日看到不少網民分享蒸蛋及燉蛋食譜，加上「口淡淡想食下煎炸嘢」，剛好發現家中雪櫃有急凍小魚，決定一魚兩味，「一個酥炸，一個燉蛋」。從樓主貼出的相片可見，他將切下來的魚身炸至金黃色及乾身，與餐廳售賣的無異，反映廚藝確有一手。

不過樓主另一味燉蛋的賣相卻並非走主流路線，只見1個個切下的魚頭被留起，以頭向天的方式置於蛋中一拼燉熟，猶如燉蛋版本的英國傳統菜式「仰望星空批」，淋上豉油調味後震撼程度更是倍增。雖然賣相未必吸引，但樓主形容燉蛋味道不錯，「蛋非常滑，咩味道呢？嗯，大海嘅味道」。

即睇以往網民分享的「暗黑料理」：

樓主的燉蛋相片一出即引來網民留言及瘋傳，不少人直言難以接受賣相，「密集恐懼症發作」、「睇到毛管戙」、「碟嘢係唔係叫『午門蒸水蛋』？全部斬首」、「咦？英國國菜香港改造版」、「好似跳緊韻律泳咁」、「畀小朋友食，保證他們以後都不食蒸水蛋」。

有網民則指燉蛋賣相與兒時玩具釣魚機非常相似，「童年回憶返晒嚟」、「我第一個感覺好似返去兒童嘅時候玩電動釣魚機，每人拎住一支魚竿，睇下邊隻電動魚仔隻口張開，大家鬥快釣得多」。另有網民認為樓主分享的餸菜的確反映其心思，「謝謝你冒着俾人話的風險，在疫情下帶歡樂給大家」、「睇返兩道成品，堅係有心機，無可否認係整得好靚」。

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