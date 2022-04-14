暗黑料理之神？小學生午餐食到懷疑人生爆紅　網民：這是有毒嗎？

大部份小學生的午飯，不是透過學校外部訂購就是由家人精心準備。最近內地社交平台瘋傳1段小學生吃午餐飯盒，吃得一臉「懷疑人生」的片段。片中看見他多次努力試圖吃下麵條，但就是放不入口，其間他不時望向鏡頭方向，疑似在看某人的眼色，神情逗笑大批網民，留言「這麵條真難吃嗎？」、「兒呀，這是有毒嗎？」。



內地1名小學生因食麵食到「懷疑人生」而爆紅，大批網民被40多秒的食麵影片逗笑。（網上影片截圖）

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短短40多秒的影片原為抖音片段，並自今年3月在多個社交平台上流傳。片中看到男童一開始先採取「試探性戰術」，數次夾起麵條並放近嘴巴，但仔細一看，他始終沒有將麵放入口中。當其他同學吃得津津有味時，男童卻面有難色、悶悶不樂，不時望向鏡頭的方向，疑似在看某個人的眼色，最後他「奮力一搏」，但舔了舔麵便瑟瑟發抖，由始至終都沒有吃下一口麵條。

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大批網民看過影片後，紛紛指男童的舉動太可愛，猜測飯盒中的麵條或已經變壞，卻又不敢告訴老師，「應該難吃，可憐的孩子，吃不下去又怕老師罵」、「回家叫爸爸換個老婆」、「酸了或是很鹹」、「我以為他會不小心翻到在地上」、「這麽難吃卻能養成這麽豐滿，真神奇」、「做媽媽的煮飯好吃很重要」、「應該是天天吃到怕了」。

不過，也有部份網民稱感到心酸，「會不會是食物壞了，可是孩子又餓，我不覺得好笑，看着有點可憐」、「難吃到發抖」、「太為難了」。

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