人嚇人！曼谷污渠現「浮屍」　途人打撈秒復活　真相竟然係咁...

泰國曼谷有條污水溝驚現1具疑似男「浮屍」，只有頭部露出水面，但身體似乎毫無動靜，並惹來大批市民在水溝上圍觀，大聲叫喊也無反應，認為他已經死亡。其間1名見義勇為的男子，大膽地走落水溝，想將「屍體」撈上來，可是在他行近時，浮屍突然復活，圍觀眾人也嚇了一跳。該男子上岸後表示自己當時正冥想，檢查後身體並無大礙，可謂虛驚一場。



污水溝驚現1具疑似男浮屍，只有頭部露出水面，但身體僵硬毫無動靜。（影片截圖）

這場驚嚇畫面，發生在泰國曼谷1條污水溝。當時污水溝發現疑「屍體」浮在水面上，由於水溝滿布污泥與垃圾，污水呈黑色，只見水中的屍體露出頭部，看不到四肢，其間有一批市民在水溝上圍觀，他們不斷呼喊水中的人，但沒有回應，於是報警。

當他們等候警方到場前，其中一名年輕人突然爬下水溝，撥開水中的垃圾，越過泥濘水走向浮屍，打算將他撈起。當他一步一步慢慢走向屍體並伸手撈對方四肢時，冷不防對方突然「復活」，嚇了眾人一跳。

雖然知悉他並非死去，只是虛驚一場，但有市民感不滿：「當時大家都很擔心他，還不斷呼喊他，他都沒有反應。」該男子事後聲稱自己當時在水中正進行冥想，完全聽不到有人呼叫他。救護人員到場替他簡單檢查後，發現他神智清醒，健康狀況良好，於是讓他回家，並勸他下次冥想要找合適的地方。