婚禮驚見男伴娘！着姊妹裙拖兄弟進場零違和感　新娘揭超有愛真相

結婚一生人一次，新人當然希望婚禮細節能一絲不苟，但現實總有意料之外的情況。早前內地1場婚禮舉行前，其中1名伴娘突然受疫情影響，需要強制隔離而無法出席，令姊姊團臨時多出1個空缺。新娘的1名男性好友得知情況，自願穿上姊妹裙，男扮女裝擔任伴娘角色，令婚禮能圓滿舉行。事件曝光引來網民關注，紛紛大讚「男伴娘」神救援非常有愛，「這就是真兄弟」。



內地1場婚禮舉行前，其中1名伴娘突然受疫情影響，需要強制隔離而無法出席，新娘的1名男性好友得知情況，自願穿上姊妹裙，男扮女裝擔任伴娘角色，令婚禮能圓滿舉行。（微博圖片）

該場婚禮早前於河南永州舉辦，其中1名伴娘於新人大婚之日前受疫情影響，無奈被強制隔離，無法見證好友的人生大事，更令姊妹團臨時出現空缺，影響各項儀式的安排，令新娘非常苦惱。正當她為此煩惱時，1名「男閨密」得知情況，便自願穿起姊妹裙，挺身而出頂替相關伴娘的責任，令婚禮能夠圓滿舉行。

晚上婚宴舉行時，「男伴娘」更大方地與另一名兄弟手牽手步入宴會場地，並充滿自信地向台下賓客打招呼，令氣氛變得相當熱鬧。（微博圖片）

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從婚禮當日的片段可見，「男伴娘」雖然蓄着一頭短髮，但穿起平胸姊妹裙、與一眾姊妹團站在一起時卻沒有違和感，其間各人更有說有笑打成一片，可見他並未有因穿女裝而感到尷尬或不適。至晚上婚宴舉行時，他更大方地與另一名兄弟手牽手步入宴會場地，並充滿自信地向台下賓客打招呼，令氣氛變得相當熱鬧。

相關片段曝光後引來網民討論，不少人大讚「男伴娘」為友人的付出，「這才是真兄弟」、「這樣的朋友真好」、「單是為她穿裙已證明友情肯定不淺」。亦有網民笑指「男伴娘」完美融入了妙妹團，又笑言他日後即使要再次「重操故業」也必定很快上手，「喜感十足，小伙子還挺好看的」、「他還知道鞠躬的時候要摀住胸口衣服！」。