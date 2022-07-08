網傳港鐵車廂扶手黐刀片　網民籲小心　職員發現「銳物」係呢樣嘢

九巴早前有發生座椅藏刺針事件，令市民乘搭交通工具時都會特別注意。而近日網上流傳一張照片，顯示港鐵車廂內的扶手，疑似被貼上1塊銀灰色的不明片狀物，有網民聲稱是「刀片」，呼籲大家乘車時小心留意。不過港鐵回覆《香港01》查詢指，近日收到乘客反映，東涌線一列車上的扶手有銳物，惟職員到列車檢查時發現扶手柱上貼的是1張膠紙，並已即時移除。



Facebook專頁「屯門友」昨晚（7日）上載有關照片，顯示車廂內的紅色扶手柱上，有1塊銀灰色的長方形物件，並寫道「港鐵個扶手竟然有人黐刀片，大家搭車既時候都要小心啲」。FB「屯門友」圖片）

Facebook專頁「屯門友」昨晚（7日）上載有關照片，顯示車廂內的紅色扶手柱上，有1塊銀灰色的長方形片狀物，並寫道「港鐵個扶手竟然有人黐刀片，大家搭車既時候都要小心啲」。

照片引起網民熱議，並轉發至其他社交群組，有人認為應報警或通知職員處理，但亦有人質疑不像刀片，「定係紅色（柱）嗰啲皮甩咗咋」、「防盜磁石貼嚟？」。

港鐵表示，東涌線欣澳站職員3日收到乘客反映，發現一列往香港站方向的東涌線列車上一條扶手柱有銳物，惟檢查後發現扶手柱上貼有一張不屬於港鐵的膠紙。（資料圖片）

港鐵回覆《香港01》查詢表示，根據近日紀錄，7月3日下午約7時，東涌線欣澳站職員收到乘客反映，發現一列往香港站方向的東涌線列車上一條扶手柱有銳物，職員即時通知車務控制中心。控制中心遂安排職員登上有關列車檢查，發現扶手柱上貼有一張不屬於港鐵的膠紙，職員即時將膠紙移除。為審慎起見，控制中心亦已安排列車返廠作詳細檢查。