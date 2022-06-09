有人偷西瓜？搭港鐵遭陌生男取走8424西瓜　屯門友：啲人貪心成咁

「有人偷西瓜呀！」有屯門街坊發文指，昨日（8日）乘搭港鐵屯馬線時，到朗屏站時放在地上的「8424」型號西瓜滾了出去，她發現時西瓜已不知所蹤。有乘客其後告知，她的西瓜已被1名陌生男子取走，令她大感無奈，「點解呢個時候喺香港仍然有人居然會偷西瓜？一個西瓜真係好大個、好重」。



直到天水圍站人群散去，樓主始發現西瓜不見了，有乘客則指是被1名男子取走，但當樓主追出去時閘門已關。（資料圖片）

該名街坊投稿至facebook專頁「屯門友」，指昨晚約8時乘搭屯馬線往屯門方向，位置為5號車廂，由於剛購買回家的西瓜太重，她將西瓜用白色膠袋包裹，並放在藍色購物袋內放在地上。沒料到達朗屏站時西瓜滾了出去，她沒有留意，直到天水圍站人群散去後始發現不見了，有乘客則指西瓜被1名男子取走，但當樓主打算追出去時閘門已關，「真係欲哭無淚，喺下一個站兆康站搭返車回天水圍搵西瓜」。

樓主初時還以為該名男子誤會西瓜是失物，而將西瓜取走交到失物認領處，但當她到客務中心查詢時，卻被告知沒有收到，令她確信西瓜已被偷去，直言「真係無奇不有，啲人可以貪心成咁」。她又指西瓜是特意在放工後買回家給小朋友吃，由荃灣西站到朗屏站也「夾足全程」，惟換位後一時大意就不翼而飛了，雖然1個西瓜價值不高，但無故遺失也令她非常不忿，「我只係好激氣個西瓜好重，只差一個站就可以攞返屋企，而俾人攞走了」。

樓主表示放工後特意購買8424西瓜回家，讓小朋友享用，但最後被人取走了。（資料圖片）

帖文引起網上熱議，網民都替樓主不值，「唔係錢嘅問題，係山長水遠拎到附近先嚟有人偷，好唔抵」，又指「真係咩人都有」、「地球其實好危險」；但有人則指攜帶西瓜的確要更加小心，「西瓜係圓會識走呀」、「西瓜咁大個放在地下，又唔睇實對其他乘客有潛在危險」。

有網民聲稱當時都在現場，指樓主的西瓜在車廂內到處滾，影響其他乘客，「萬一有人睇唔到踩波車跌傷咗，咁責任又由邊個負責？」，而其間有男乘客多次大聲查問「個西瓜係邊個㗎」，惟一直沒有人回應，質疑樓主沒有好好看管財物也要承擔責任。樓主則承認自己都有責任，「確實車箱內太嘈，我也沒有留意有冇人叫」，但質疑該名男子為何沒有將西瓜交到失物認領中心，有網民亦同意其看法，「正確嚟講，個男人都唔應該自己攞走人哋嘅嘢，應該攞去畀地鐵員工」。