後生仔港鐵月台流暢滑行　大玩moonwalk「月球漫步」　乘客咁反應

香港人才藝多多，有人或會爭取每個機會一展所長。網上流傳一段影片，顯示1名男子在港鐵月台上，突然大玩「月球漫步」（moonwalk）的舞技，看着幕門上的倒影，用靈活的雙腳滑行幾道門的距離，其他乘客不禁露出奇怪的目光。網民笑言「等車無聊當練習下」，又讚他「跳得幾好喎」。



從片段可見1名打扮年輕的男子站在月台車尾位置。（影片截圖）

有網民在facebook群組「香港抗疫關注組」上載影片，並寫道「等車等到腳痛？」。這條不足20秒的短片懷疑在鑽石山港鐵站，屯馬線往屯門方向月台拍攝，從片段可見1名打扮年輕的男子站在月台車尾位置，他戴着灰色鴨舌帽，身穿橙色上衣、黑色窄身褲配襯全白波鞋。片段開始時他對着幕門站着，整理一下背包肩帶，上身挺直，然後雙腳開始向左邊扭動側滑，動作非常流暢，一滑就滑了好幾道幕門。

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其他正在候車的乘客見狀都稍為後退，騰出位置給他滑行，有人突然感覺背部有一陣涼風經過，都不自覺轉頭察看男子的行為，亦有人向他拋出奇怪的目光。

影片惹來網上熱議，很多網民都認為善用候車時間「跳下舞無妨」，又大讚高手在民間，「等車無聊練習下幾好，又可以娛樂下大家，佢跳得幾好呀」、「跳得幾好呀，除咗地鐵之外，香港冇咩地方有咁大塊玻璃俾佢練」、「睇到我都大開眼界！咁犀利嘅？」、「啱㗎喇，練定參加造星5啦」、「想知佢係咪由車尾月台moonwalk去車頭」。不過亦有網民擔心月台空間不大，而且人流擠迫易生意外，「MTR人來人往小心拗柴」，又質疑片段是擺拍，「似為拍而跳囉」，並指他是抄外國片段。