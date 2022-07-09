臭！外賣員送餐後踎梯間大便即閃　關鍵畫面曝光　客服回應更惹火

人有三急何不先試試借廁所？大連有女子日前叫外賣，吃完出門丟垃圾聞到異味，驚見樓梯一角有一垞大便，後來房東翻查閉路電視，發現同時段只有1名外賣員進出，而且還拍下他蹲下的畫面，女子直斥是該外賣員所為大過份。

不過，女事主向外賣平台投訴時，客服稱願意賠償「5元紅包」，令她大感不滿，其後平台方稱會有專人跟進事件。網民覺得外賣員只是單純忍不住，而非惡意排便，但質疑他完事後為何不自己撿走及清理現場。



大連有外賣員送餐後被指在大廈的樓梯間內大便，事後遺糞離去。（微博影片截圖）

遼寧大連發生外賣員送餐後在大廈樓梯就地大便事件，當事人賈小姐向內媒爆料，6月30日早晨叫外賣，外賣員送餐後便離去，她其後出門丟垃圾時聞到異味，驚見樓梯內有排泄物，「他就拉了大便在那」，旁邊沒有看到任何紙。

賈女叫房東翻看閉路電視，雖然未完整拍下他大便過程，但有拍到外賣員落樓時曾經在樓梯口蹲下，而同時段只有該外賣員進出，直指是外賣員所為。賈女強調，雙方沒有發生過任何衝突，她只是叫把食物送上樓，外賣員當時也沒表現出任何不滿情緒。

賈女士發現樓梯有異味，竟見到有排泄物。（微博影片截圖）

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房東表示，當天早上7時至9時根本沒其他人在樓道進出，外賣員落到1樓時還有系褲帶動作，「就他自己在那停留了，就他自己在那蹲下來，這時間沒有走人，因為那個東西（大便）太明顯了，而且好大味，這太惡心人了」，房東透露最後是他自行清理糞便的。

賈女向外賣平台投訴，對方表示抱歉，僅稱會作記錄，「然後就給我1個5塊錢的紅包，你說誰會想得通？」。其後平台方再指會有專員跟進事件，會先對外賣員作評估，如事件屬實會處罰。

網民認為外賣員可能「就是單純的忍不住」、「您的外賣正在加餐」、「應該是急得不行了，控制不住才這樣，稍微思維正常的人都不會這樣隨地大便的」。不過許多人質疑外賣員即使忍不住「起碼拉完得自己清理一下吧」、「整個塑膠袋啊！然後帶走」，而且也大可以和客人商量借廁所，不用就地拉屎。

（綜合）