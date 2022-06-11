大埔友叫樓下餐廳外賣　遭外賣員斥太近「不自己買」1招令人嬲爆

想安坐家中又享用到餐廳美食，叫外賣幫到你，不過有大埔居民就遇到1個奇葩外賣員，對方接單後不但發訊息批評「這麼近的距離不會自己去買」，又抱怨自己因跑過來送餐而弄得全身大汗，並擅自將外賣食品掛在路邊1部共享單車上，要求客人自行領取，令客人非常無奈。《香港01》就事件正向涉事外賣平台查詢。



步兵外賣員接單後竟留多條訊息給樓主，批評「這麼近的距離不會自己去買」，又指自己要從較遠的地方跑過來取餐，弄得全身大汗。（「大埔 TAI PO」圖片）

有網民昨晚（10日）在facebook群組「大埔 TAI PO」發帖，指自己住在大埔寶湖花園，因「唔想行」便透過外賣平台訂購了樓下1間日式餐廳的食品，但過了很久都未收到餐點，遂查看應用程式，發現步兵外賣員接單後竟留多條訊息給他，批評「這麼近的距離不會自己去買」，又指自己要從較遠的地方跑過來取餐，弄得全身大汗。

該名外賣員抱怨自己因跑過來送餐而弄得全身大汗，並擅自將外賣食品掛在路邊1部共享單車上，要求客人自行去領取。（示意圖，GettyImages）

最令人傻眼的是，外賣員竟沒有按要求送餐上樓，而是擅自把食品放在路旁1部共享單車上，跟樓主所居住的大廈距離約1條街，「不要話我沒有良心，外掛在富盈門旁邊的共享單車，自己來取」。外賣員的舉動令樓主驚呆，但他還是自行下樓領取食物，事後才向外賣平台投訴。

網民都形容是「奇聞」，笑言「佢明唔明自己做緊咩工作？」、「運費嘅意義，唔係就係包運送咩」、「香港人壓力真係大」、「咁又接嘅？咁有骨氣幾十蚊無所謂啦」，又支持樓主向平台投訴，「幫佢脫離苦海」。不過有網民就指，外賣員需要四圍走動，夏天更是日灑雨淋，大家可多體諒他們，亦有人批評樓主「落去樓下拎都懶」，惟即被反駁「近同唔近都冇分別嫁，有時就係唔想出街呀嘛」、「唔畀我忙緊行唔開叫外賣？」。