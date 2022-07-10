咁都收錢？問同事借叉電線被索20元　打工仔嬲爆：買條新無咁嬲！

正所謂助人為快樂之本，同事間互相幫忙借用小工具也是常事吧？惟有打工仔於討論區發文表示，日前她的充電線疑似壞掉，於是問同事借充電線想測試是線壞掉還是手機充電出現問題，怎料稱如要借用就需付20元租線費，更稱「你出街電話冇電都會畀錢租尿袋用啦，問我借線畀返錢我都好合理！」。她感到十分錯愕，最終沒有屈服付錢，直言「食飯時間自己出去買過條無咁嬲」。



有打工仔於討論區發文表示，稱指同事借充電線，怎料對方竟要求付20元租線費。示意圖。（Getty Images）

該名打工仔於香港討論區以「問同事借叉電線，佢問我收返錢」為題發文指出，一直很少與該名同事交流，最多只會說早晨和再見，日前她問對方借充電線時，對方的線原本並非使用中，「一聽到我話要借佢條線就拎部電話去叉電」，她無奈道「其實我只係想試係條線壞定係我部電話叉唔到電，只係借嚟用一下佢都咁」。

她憶述當時同事稱「你想借我條線，咁你畀返租線錢我呀，你出街電話冇電都會畀錢租尿袋用啦，問我借線畀返錢我都好合理！」。她不滿地說，同事要求借1次須付20元，「仲貴過我出去租尿袋用，嬲嬲地連借都唔借」，又指出「借嘢用我又唔係死霸住唔還，咁都要收錢，佢真係好有生意頭腦囉」。

樓主不滿地說，「借嘢用我又唔係死霸住唔還，咁都要收錢，佢真係好有生意頭腦囉」。（《我要準時下班》劇照）

不少網民批評樓主同事做人處事有問題，「你同事好難有朋友」、「你同事做人處世好有問題」、「我都情願出去買，奇葩同事，佢有事你都唔好幫佢，他朝君體也相同」、「同呢啲算到盡嘅人做同事就係慘」、「但個同事用公司電力充電 ，係唔係人工扣番電費」。不過，亦有網民猜測是否有前因後果，「你之前有冇對過佢唔好先？如果冇應該就係佢個人問題」、「會唔會自己人緣差？」、「之前有牙齒印？」、「因為你紀錄唔好，有借冇還，所以唔想借畀你」。

樓主回覆網民質疑指出，該名同事平日不多與人聊天，「平時佢唔理人，食飯又自己一個食」、「寧願OT都唔會叫人幫佢手」，而該同事坐得最近她，所以才問對方借，又強調並非想借來用足一天，會很快歸還。