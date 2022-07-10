20年經驗演奏級老師　獲家長開價時薪$50教樂器　網民：英鎊？

想用50元聘請樂器老師，是異想天開或是想侮辱別人！有樂器老師於網上發文分享家長的荒唐開價，指出自己擁碩士畢業學歷，有20多年教樂器經驗，考獲倫敦聖三一學院（Trinity）演奏文憑第2級LTCL資格，但日前有家長看到其學歷及經驗後，竟向他開價時薪50元教授小孩，令他深感侮辱。



有樂器老師於網上發文表示，他有20多年教樂器經驗，考獲倫敦聖三一學院（Trinity）演奏文憑第2級LTCL資格，但日前竟有家長向他開價時薪50元教授小孩，令他深感侮辱。（《愛的迫降》劇照）

該名老師投稿至fb專頁「樂器·補習導師Secrets」分享事件，並問道「我想知道，如果我覺得被侮辱，是不是我的問題？將來他的小朋友，是否願意用這個價錢賣知識？」，不過他沒提到自己是教授哪種樂器。

帖文引起熱議，網民紛紛指出「知識有價」、「50英鎊？」、「係咪打少咗個零？」、「NGO（非政府組織）都唔會收咁平」、「唔關事，佢出咁嘅價都係睇下有無水魚肯接job」。不少網民奉勸投稿者勿對這個開價太上心，「唔使浪費時間去思考一啲唔make sense（說不通）問題」、「真係超唔現實，唔好理這種人」、「奉勸一句真係要睇得開，無謂激親自己，客人正常都係唔知價，或者搲爛價」、「你表達應該收幾多，佢願意就繼續講，唔啱就bye bye，又唔使咁嬲」。