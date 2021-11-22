半山獨立屋時薪$40請IB補習老師　稱表現好奬$5：拜金主義者免問

不少家長也不惜大花金錢讓子女補習，以應付功課及保持成績。近日網上瘋傳1則招聘啟事，顯示有居於半山區獨立屋的家長，打算為就讀國際國校中五的孩子找IB全科上門補習老師，更列出7項工作要求，包括老師至少有大學畢業學歷，而且要以全英語教學及允許24小時問功課等，惟薪金開價每小時僅40元，更「皇恩浩蕩」提出如表現良好可「食埋飯先走同有5元獎勵」，離地程度引來網民熱議。



網上流傳招聘啟示，有居於半山區獨立屋的家長打算為就讀中五的孩子找上門補習老師，列出多項要求，惟薪金開價每小時僅40元。（《上流寄生族》劇照）

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相關招聘啟事於多個招聘及家長群組瘋傳，內容指有居於半山區獨立屋的家庭有意聘請上門補習老師，表明「只接受有教學熱誠的導師，只顧學費多少的拜金主意（義）者免問」。招聘啟事提及，補習老師主要負責幫助就讀國際學校中五級的學生應付IB全科（意指IBDP，即國際文憑大學預科課程），須於星期一至五下午4時至6時上班。

家長要求補習老師必須大學畢業、以全英語教學、提供練習及容許24小時以Whatsapp問功課，惟薪金開價每小時僅40元，更特別提出如表示良好可「食埋飯先走同有5元獎勵」。（《上流寄生族》劇照）

該名豪宅家長對補習老師提出7大要求，包括有教學熱誠、必須大學畢業、以全英語教學、提供練習、容許24小時以WhatsApp問功課，同時須守時及「唔貪錢」；招聘啟示更強調現職教師優先，仍未畢業的大學生則不會考慮。家長為該補習職位開價時薪40元，更特別指出如老師表現良好，可在其家庭「食埋飯先走」，並可獲得5元獎勵。

相關招聘啟事一出即引來熱議，不少網民直斥涉事家長刻薄及離地，「我出夠$50，樓主你嚟同我個仔補，要做到Post同一要求」、「係咪打少咗個零」、「40蚊係美金、英鎊定歐羅」、「樓主下次再盡啲，寫去山區義教吖嘛，或者摘生果抵數都可以」、「呢啲都唔知係咪真係有錢人，睇唔起人更加睇唔起自己」。亦有網民質疑帖文真偽，「香港人真係好大壓力，呢個一定係假post引人插」、「佢似係笑緊開價$50/hr補zoom自貶身價嘅post」。