消防車入青衣邨救援受阻逾10分鐘　保安被指拒開閘要求拍八達通

救急扶危當然一秒都不能怠慢！但有市民在網上發文指，日前在青衣邨目擊1部消防車受阻逾10分鐘仍未能入邨，形容過程如「過三關」般，包括被「死車」頂閘阻擋，以及保安拒絕開閘，更要求消防員下車拍八達通卡，直言「睇住班消防勁心急又入唔到去，真係好心噏」。



有市民在網上發文指，日前目擊1部消防車受阻逾10分鐘仍未能入邨，形容過程如「過三關」般。（示意圖，資料圖片）

有市民投稿至facebook專頁「公務員secrets」講述當時情況，指本周三（6日）晚上9時20分，在青衣邨附近有1部消防車，花了大概10分鐘都未能駛進邨內救援，「全程簡直係過三關咁嘅款」。

他指初時有「死車」泊在閘前阻塞通道，消防車上的隊員都要下車走入去，並需要致電「死車」司機將車輛駛走。消防車其後「行兩步到閘」，被保安拒絕開閘，要求消防車司機下車拍八達通車，「見到架消防車前後被阻住咗成10幾分鐘，又響銨又大叫都入唔到去」。

有市民在網上發文指，日前在青衣邨目擊1部消防車受阻逾10分鐘仍未能入邨，形容過程如「過三關」般。（資料圖片）

帖文引起網上熱議，有網民質疑緊急情況為何不能先開閘，「救火救人係分秒必爭，班保安真係不知所謂」、「阻礙公職人員辦公，影響公眾安全」、「唔識放行協助，爭在未叫班消防員逐個過去登記？」，又指平時路面上駕駛者見到救護車及消防車，都會立即讓路。亦有人批評違例泊車問題嚴重，「成日頂死晒啲閘」、「搞到救唔切火就大鑊啦」。

消防處回覆《香港01》查詢表示，於7月6日下午9時24分接獲一宗在青衣邨宜逸樓一間安老院的先遣急救服務召喚，報稱有人胸部痛，處方隨即調派消防車前往現場。

消防車於下午9時29分到達現場，發現1輛輕型客貨車及1輛私家車停泊於屋邨入口前的車輛通道，令消防車未能進一步駛入屋邨範圍內。由於肇事現場距離消防車停泊處約50米，消防人員隨即帶同急救裝備徒步前往，並於約1分鐘後接觸該名病人及為其進行急救護理。該輕型客貨車及私家車約5分鐘後駛離現場。消防車司機隨即將車輛駛前，並使用屋邨閘口的對講機聯絡屋邨職員開啟閘門。

消防處已提醒屋邨管理人員加緊巡查相關地方的違例泊車情況，有需要時報警求助。

青衣邨屬租者置其屋計劃屋邨，《香港01》已就事件向房屋署查詢，正等候回覆。