港媽呻男同事食飯唔帶錢　無PayMe長期拖數　1句形容網民面紅笑爆

吃飯不帶錢，別人代付後事竟拒絕還款？有女網民日前發文大呻，指WFH完結後要回辦公室面對「乞人憎」同事，因有名男同事平日會一同食午餐，但有時會說忘記帶錢要她墊支，對方稱沒用PayMe不會馬上還錢，之後更會拖數，「返咗幾個月工都畀佢執咗幾劑」，稱情況令她相當困擾。

雖然有人認真建議;樓主要鼓起勇氣大膽開口追數，但亦有人「錯重點」，以樓主的形容「執咗幾劑」而令人一秒想歪，「執咗幾劑好嚴重嗰喎」、「老公知唔知？」，令職場氣結事變成搞笑帖文。



樓主稱1名男同事時常午餐不帶錢，要她墊支，但事後拖數不還錢。（《經常請吃飯的漂亮姐姐》劇照）

樓主於親子王國發文，大呻在家工作結束後，又要回公司面對部份「乞人憎」同事。事緣有名「old Seafood」男同事平日會一同午餐，有時會說自己無帶錢叫她先墊付，但他又不使用PayMe等交易工具，沒馬上還錢，「之後冇咗件事唔還…返咗幾個月工都畀佢執咗幾劑」，直指對方已拖欠幾百元令她相當困擾。

樓主稱1名男同事時常午餐不帶錢，要她墊支，但事後卻不還錢。（《經常請吃飯的漂亮姐姐》劇照）

網民大嘆「今時今日港女會咁鵪鶉，問人攞番飯錢都唔敢」，直指對方首次不還錢就不應再幫忙付錢，惟也有人認為同事間食飯借錢很難拒絕，建議她最好「喺多人面前追」，大聲說「不如你開個轉數快／Payme／支付寶啦，咁咪可以逐次清」，講明銀碼要他還錢，「佢都冇迫你，係你自己唔出聲」。有網民分享，試過有同事幫大家買外賣，另一同事沒有付錢，「（佢）開名喺公司Group講，小弟只係打份工，限你幾時幾時還錢，好彩我冇跟」。

不過，樓主盞鬼講法令許多人誤會，「『俾佢執左幾劑』，你知唔知自己講乜」、「執咗幾劑好嚴重果喎，應該話畀佢昆咗幾次」，叫她應該報警求助、「蝕底晒…老公知唔知？」、「字面解釋係咪即係又食又拎」、「人財兩失，有人仲要食霸王餐扮無事，戥樓主慘慘」、「直接喺眾人面前話：你執咗我幾劑，仲未畀錢喎，睇佢下次仲敢唔敢」。有留言笑稱樓主應該用「呃」完一次又一次，「響街睇到笑咗，真係説話唔可以亂講㗎」。

（親子王國）