嘔！忌廉芝士醬發霉生灰黑色毛毛　台灣網民中伏：以為隱藏版口味

不少人喜歡在貝果麵包中間塗抹忌廉芝士醬，但享受美味時也要注意食物安全。台灣有網民日前發文，表示在當地著名連鎖快餐店購買貝果當早餐時，發現隨附的忌廉芝士醬已經變質，上面佈滿灰色的菌絲，猶如長了一片茸毛。由於該款早餐頗受歡迎，不少人都買過食過因此更覺惡心，亦有網民重新命名該醬為「菌絲抹醬」。



該名台灣男網民在Dcard以「麥當勞毛毛抹醬」為題發文，自稱非常喜歡即烤即食的貝果麵包，近日他在當地麥當勞買貝果麵包時，竟發現隨餐的忌廉芝士抹醬已經發霉，變成了灰黑色，「剛打開的當下我差點以為是隱藏版的芝麻口味」。幸好抹醬是獨立包裝， 不是預先塗抹在麵包中間，否則他不知情地一口咬下就糟糕了！

從圖片可見，原本應該是奶白色的幼滑忌廉芝士醬，已經變成了灰黑色，上面長滿了細細密密的灰色「毛毛」，顯然是已經變壞了。而保質日期因打印在成份表上，並不清楚。樓主向店家反應情況後，店家多次鄭重道歉，亦重新料理一份並退款處理。

帖文引來網民熱議，有人表示剛看圖片還以為是新產品，得知真相差點吐了，「我以為真的有毛毛抹醬這個東西」、「我以為出新品了」、「以為是甚麼隱藏版芝麻醬」。有網民就表示自己也最愛買貝果跟這款芝士醬，直言被嚇到有陰影了，「好噁心！看完不敢吃這款了」、「我每次早餐都會點這個欸！這樣害我怕怕的」、「我早上才吃，我這樣……有陰影」。

其實在當地的麥當勞網站上有寫明相關情況是有可能出現的，產品封口的完整與品質可能因擠壓而受影響，顧客可於食用前留意產品外觀。（台灣麥當勞官網圖片）

其實當地的麥當勞網站上有寫明相關情況是有可能發生的，餐廳亦有提醒食客注意，由於忌廉芝士醬是高水分的乳製品，「極少數情況下，可能因為擠壓而影響封口完整性與品質，敬請顧客於食用前留意產品外觀正常無虞」。