嘔心！顧客咬麵包驚見黃黑異物　投訴店方結局大反轉　真身嚇壞人

於食物中發現異物，一般人也不能接受，並會向店方反映不滿。有經營麵包店的台灣網民分享嘔心的經歷，指曾遇過客人投訴，指吃麵包時時發現1顆發黃並帶黑色污漬的異物，並將異物有回店舖討公道。沒料客人回家後不久，竟通知店方指異物是其蛀牙，更再次回到店舖稱要取回，出人意表的結局令網民直呼「好噁又好笑」。



有台灣網民分享外購食物中伏經歷，指曾遇到客人於麵包內食出異物，投訴後結局卻大反轉。示意圖。（資料圖片/GettyImages）

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該名網民早前於facebook群組「爆怨公社」分享有關食物「加料」的相關經歷，指自己過往飲珍珠奶茶時，曾飲到「難吸又咬不斷」的珍珠，吐出來查看時才發現時染血膠布，向店舖投訴時職員更堅決不相信他。

然而這並非最離譜的例子，樓主指曾經遇過有顧客買麵包後，聲稱於麵包內發現發黃並帶黑色污漬的方形異物，更以膠袋盛起異物，大怒帶到店舖投訴。沒想到客人回家後不久，竟發現異物原來是自己的蛀牙，還若無其事般到店要求取回牙齒。

事件引來網民熱議，不少人直呼「好噁又好笑」，指餐廳衛生出問題並不罕見，然而投訴前要弄清真相，「笑死，回家發現自己牙齒不見還回店家討，是要留做紀念喔」。亦有人分享過往的「中伏」經歷，「上次訂餐點了燙青菜，咬在嘴裏想說怎麼尖尖刺刺的，一吐出來是加料剪掉的指甲，好險不是小孩吃到」、「以前我喝多多綠加珍珠，沒想到吸到一搓頭髮」。

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