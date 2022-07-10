安倍晉三去世｜遇刺現場霸氣老人照瘋傳！網民震驚：日本阿伯超強

【安倍晉三逝世／遇刺／槍擊】日本前首相安倍晉三上周五（7月8日）於日本奈良演講時遭槍殺，41歲疑犯山上徹也當場被制伏拘捕。其中一張現場照片近日於網上瘋傳，可見事發時有一位老人家在制伏疑犯現場騎單車經過，看起來一點也不緊張害怕，引來網民熱議，直指「阿伯有夠猛」、「阿伯超強」、「（阿伯）大風大浪都見過了」。



安倍晉三遇刺現場圖片▼▼▼

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有網民在PTT討論區（批踢踢實業坊）以「日本阿伯都這麼強嗎」為題發文，並貼出多張安倍晉三槍擊案現場保安衝前制伏疑犯相片，見到1名身穿淺綠色短袖上衣、黑色長褲並戴帽的老人家正經過現場，神態自若，絲毫沒感到緊張害怕一般，令樓主不禁形容「騎騎騎，一路慢慢騎，跟看小孩打鬧一樣」。

帖文引來網民熱議，不少網民直指「阿伯有夠猛」、「阿北看過更大場面」、「阿伯超強」、「阿北打過太平洋戰爭也要跟你說嗎？」、「大風大浪都見過了」、「阿北看過更大場面」。

不過也有人認為老伯伯只是反應不及，仍未意識到現場發生何事，「他還在想發生什麼事吧？」、「那就幾秒內發生的事，路過的會知道在幹嗎？」、「人家有槍，要路人怎樣？」。

日本前首相安倍晉三被槍殺震驚全球。（美聯社）

安倍晉三槍擊案疑犯、41歲的山上徹也來自奈良市，曾是日本海上自衛隊成員，服役為期約3年，直至2005年左右。山上徹也今早（7月10日）以殺人罪名，移交奈良縣地方檢察院。