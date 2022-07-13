哈士奇闖禍！咬死鄰居21隻雞被「扣留問罪」　主人崩潰賠錢執手尾

哈士奇一向有「二哈」之稱，牠們貪玩又呆萌的性格常常令主人哭笑不得。近日內地1隻哈士奇就趁主人離家期間偷走，其間竟咬死了鄰居家中的21隻活雞，當場「斷正」被鄰居「扣留問罪」。主人發現哈士奇闖禍後，只好急急向鄰居賠錢，並要動員全家通宵為雞隻去毛及清理內臟，忙碌至隔日清晨5時，不禁崩潰稱這已非狗狗首次玩出禍，若再有下次便「養不起牠了」。



內地1隻哈士奇就趁主人離家期間偷走，期間竟咬死了鄰居家中的21隻活雞，主人發現哈士奇闖禍後，只好急急向鄰居賠錢，並要動員全家通宵處理雞隻，忙碌至隔日清晨5時。（微博影片截圖）

事發上周五（8日）下午，當女主人離開位於廣東東莞的家不久，哈士奇便隨即從狗籠「逃獄」，離家出走「大冒險」。女主人回家後發現愛犬不知所蹤，嚇得四處尋找，可是數個小時仍沒有消息，一度以為牠「回不來」，感到焦急又難過。

過了一會女主人終於收到哈士奇的消息，興奮打算接回牠時才得知愛犬闖下大禍，心情瞬間從開心轉為暴怒，猶如坐過山車般大上大落。原來哈士奇離家後的數小時內，竟在鄰居家中咬死了21隻雞，女主人只好急急趕到鄰居家中，一邊道歉一邊拿錢把雞買下以作補償，同時將當場「斷正」被對方「扣留問罪」的哈士奇領回。

原來哈士奇離家後的數小時內，竟在鄰居家中咬死了21隻雞，女主人只好急急趕到鄰居家中，一邊道歉一邊拿錢把雞買下以作補償。（微博影片截圖）

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回到家後女主人為了防止21隻雞腐壞，只好動員全家人一同處理雞隻，分工拔雞毛、去除內臟及清洗斬件等，最終忙碌至隔日清晨5時才完成，而「始作俑者」哈士奇則一直淡定待在籠中看着整個過程。事後女主人無奈苦笑稱，這是已是哈士奇第二次闖禍，「下次牠還敢，我真的是要養不起牠了」。

事件曝光後引來網民熱議，不少人笑稱哈士奇是預謀犯案，「牠在籠裡淡定等開飯」、「這下子兩個月都有雞肉吃了」、「一天一隻，夠吃20天了，看你們辛苦，剩一隻獎勵你們，20天後再去」。亦有人指出事件全因主人沒有好好管教哈士奇，「開口咬動物的狗要教導，下次咬人怎辦」、「在我老家，狗咬家禽又屢教不改的話，大概會被揍的」。