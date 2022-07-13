惡心！WFH完打工仔自發清公司雪櫃　驚見同事食物發晒霉：臭到嘔

「公司雪櫃大家都有份用！」近日有讀者提供了2張在公司雪櫃找到的食物照片，表示同事早前一直在家工作，有很多食物放在公司雪櫃近半年，早已變壞。從照片見到，不只有過期食物，更有一些發霉到難以辨認原物的東西，整個雪櫃可以總括為「髒、亂、臭」！



讀者表示公司雪櫃內有1個裝着啡黃色液體的透明密實袋，上面有厚厚的綠色霉菌，甚是嚇人」。而液體底部隱約可見到幾塊難以辨認的橙紅色物體，竟是發霉的青口。（圖片由讀者授權）

該讀者表示，由於公司取消在家工作，員工們陸續回到公司上班。她稱其上司相當重視茶水間的衛生情況，因此她與同部門的同事作為首批返公司的員工就「唯有抵諗啲」，在午飯時間清理公用雪櫃，詎料雪櫃衛生狀態極差，「淨係打開咗（雪櫃）條罅已經知道大鑊，嗰陣臭味撲埋嚟，爭啲嘔！」。原來公司實施在家工作已經斷斷續續約有半年之久，不少同事未有在此前處理儲放在雪櫃的食物，很多都已經過期發霉。

從圖片可見，該透明密實袋內裝着啡黃色的液體，上面飄浮着厚厚一層的綠色霉菌，有些霉菌更蔓延到膠袋上，甚是嚇人，「估唔到膠都有霉！」。而液體底部隱約可見到一些綠色的條狀物及幾塊難以辨認的橙紅色物體，竟是昆布及青口，「啲青口發霉發到爭啲睇唔出係青口！」。

另一張圖片就可以見到一盒看似正常的昆布，然而食用期限卻是「2021年12月20日」，已經過期近7個月，而且讀者表示該盒昆布的角落亦有白色霉菌。最終她與同事決定把這些發霉的東西都丟棄，再通知物主。

除了發霉青口外，還有過期昆布及變質牛奶。（圖片由讀者授權）

她表示除了上述的東西外，還有上年到期的牛奶，只是鮮奶已變成「酸奶」，「個盒脹晒，酸臭味，（入面）豆腐花咁樣」。

其實這次並非她和同事首次幫忙清理，過往也曾見過放了半年的快餐店汽水、發霉的泡芙等等，但都沒有這次可怕，她直言「以後都唔敢再幫手」。她又認為存放時要留意有妥善包裝好，而且有些食用期限較短的食物應在實施在家工作前先清理，「始終雪櫃大家都有份用」。