變態！麻醉師性侵剖腹生產中孕婦　醫護合力蒐證偷拍強迫口交畫面

巴西發生轟動全國的醫生性侵分娩中孕婦事件，當地有婦科醫院醫護發現32歲麻醉師貝澤拉（Giovanni Quintella Bezerra）手術時行為可疑，包括手術途中下體勃起、駐足於孕婦頭部有異常動作、用過量麻醉藥等，眾人合力設法在手術室藏手機偷拍，成功拍下他將孕婦頭部拉近胯下，拉開褲鏈取出陰莖強迫孕婦口交的畫面，過程長約10分鐘，事後更用紗布抹孕婦嘴巴圖消滅證據。

警方隨即拘捕貝澤拉，目前證據充足，一旦性侵病人罪成，他將面臨8至15年監禁，當局懷疑至少有6名受害者。揭發事件的醫護向傳媒爆出案件細節，更已有至少3名懷疑受害人報案，其中有30歲媽媽憶述經過，形容自己形同被全身麻醉，丈夫更指貝澤拉當時要求他離開手術室。



巴西麻醉師貝澤拉加重劑量以便性侵分娩中的孕婦，被同事偷拍到他強迫孕婦口交的過程。（fb圖片）

事發於里約熱內盧州聖約翰伍德市（São João de Meriti）婦科醫院Hospital da Mulher， 32歲麻醉師貝澤拉周一（11日）凌晨被捕，他涉嫌在為孕婦做剖腹生產手術時，性侵被過度麻醉中的孕婦，周二（12日）法院下令他要即時還柙入獄，若因性侵病人罪成，可判囚8至15年。

當地傳媒報道，該院有醫護發現貝澤拉接生時舉止有可疑，包括手術時停留在女病人頭頸位置、手術時下體勃起、身體動作異常、故意取角度阻礙別人視線等，其中有護士起疑留意其舉動，被貝澤拉反咬一口說被看到覺得不舒服，施壓要她離開手術室。同在手術室的醫生則因專注手術未為意他的行為，但對麻醉劑量起疑，孕婦會因過量麻醉，分娩後無法抱起嬰兒，這不會發生在其他麻醉師身上。

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至少5名護士及技術員、2名醫生決定自行蒐證，在手術室暗處放置手機偷拍貝澤拉的舉動，惟前2次因手術室狹小無法執行，日前他們在最後時刻切法換房，然後在1個玻璃櫃藏起手機。

這次手機鏡頭清楚拍下貝澤拉的獸行，當在場同事埋頭工作時，他則走近孕婦將對方的頭拉近胯下，拉開褲鏈掏出陰莖放入孕婦的口強迫口交。當時外科團隊距離他僅約1米，但未留意到他的舉動。貝澤拉犯案時不時擦拭孕婦的臉，以免其他醫生起疑，侵犯過程持續約10分鐘，而且他盡量把動作放輕，完事後用紗布抹除孕婦嘴巴的「犯罪痕跡」。此時有護士見時機成熟便馬上報警，並從垃圾堆中找出他用來抹孕婦嘴巴的紗巾，相信留有DNA證據。

慎入！畫面可能引起不安：

警方周一派婦女援助警局女警執行拘捕行動，貝澤拉被捕後保持沉默。警方發言人稱，醫護已收集充足證據，相信他是足智多謀的連環性侵犯，調查時不會進行心理評估，直言他的工作已證明他可保持理智，會避免他推托自稱有病。她又透露現階段懷疑他犯案至少5次，正調查疑犯前2名病人是否同樣受害，至少有6名婦女願挺身指證。

當地媒報道淫醫被捕消息後，陸續有婦女報案。其中1名30歲懷疑受害人Naiane Guedes露臉受訪，她曾3次剖腹生產，但早前分娩由貝澤拉麻醉時，就像被全身麻醉一樣，過去未試過這樣，只記得疑犯一直在耳邊輕聲私語，問她是否還好，她產後做了結紮手術，當時覺得後頸位置很痛，整個人很遲鈍。但她承認生產時是昏迷狀態，未能憶述性侵過程。

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她的丈夫表示當時想見證兒子出生，但貝澤拉要求他離開，他離開後妻子才被麻醉。她周二已到婦女援助警察局報案，希望其他受害者挺身而出，又稱她到警局時另有2名同樣是疑犯接生的婦女報案，她們還帶了寶寶到場。

有匿名的37歲懷疑受害人透露，她本月3日生產，一樣留意到麻醉藥劑量驚人，「他保證進行麻醉只是為了幫我放鬆」，她過程中像昏迷了，到醒來時見到疑犯在洗手，後來看新聞才覺得可能被性侵。

其中1名懷疑受害人Naiane Guedes露臉受訪，願意挺身指證麻醉師的獸行。（網上圖片）

貝澤拉經常在社交平台分享工作日常，上傳穿醫生服照片，他至少在10間公私營醫院工作過。外媒稱他2018年曾面臨醫療事故訴訟，導致女病人昏迷23天，他今年4月才取得麻醉師資格，令人懷疑他利用職便有計劃性侵婦女，他用的重度麻醉劑令女性幾乎無意識，當地專家指，這程度的麻醉在常規手術中不常見，只有病人極度痛苦或手術途中抵抗等特別情況才會用到。

當地醫委會、麻醉師學會形容事件令人震驚及荒謬，周一已啟動向疑犯釘牌的程序，並即時禁止他在里約熱內盧州行醫。有關當局及院方發聲明否定醫生行為，將展開內部調查，並會向受害者及家屬提供協助。里約州長Cláudio Castro亦發聲指已要求執法人員迅速偵查事件。

（綜合）