極冷血！港男因妻懷孕遺棄2貓　逾30度高溫下掉垃圾桶旁無水無糧

請尊重生命，不要遺棄動物！香港愛護動物協會九龍中心附近，日前發生1宗冷血棄養寵物事件，有名男子因妻子懷孕，竟在戶外氣溫攝氏30度以上的炎熱天氣下，將兩隻貓棄置垃圾桶旁，籠中更是沒水沒糧，幸有清潔工發現並通知愛協職員，兩隻貓經獸醫檢查後，身體狀況大致正常。愛協發文直斥有關人士「冷血無情」，批評作為寵物主人，連半點同情心都沒有，令人憤怒。



愛協公布一宗冷血棄養寵物事件，1名男子因妻子懷孕，竟在戶外氣溫30度以上的炎熱天氣下，將兩隻貓棄置垃圾桶旁，籠中更是沒水沒糧。（愛護動物協會FB圖片）

愛協前日（12日）在facebook專頁發文指，上周四（7日）約早上10時半，1名身穿藍白間條上衣男子，攜同一個粉色及橙紅色的寵物籠到訪愛協九龍中心，並表示由於妻子懷孕，欲棄養兩隻貓，職員要求他先向愛協動物接收部查詢，他就離開中心。

約10分鐘後，1位在附近工作的清潔工向愛協中心職員表示，在鄰近油站的垃圾桶旁邊發現1個動物籠，內有兩隻貓，懷疑被人棄養。職員立即前往查看，發現正是該男子先前手持的籠，而籠內沒有提供水及糧。愛協不禁狠斥當時天氣炎熱，室外氣溫最少達30度，「究竟是有多冷血絕情的人，才會將自己的寵物，有如垃圾般棄掉？還要在烈日當空下，將牠們棄置在戶外，沒半點食物及飲用水？」，又指若不是清潔工及早發現，牠們極有可能在酷熱天氣下中暑。

所幸是兩隻貓咪經獸醫檢查後，身體狀況大致正常，將交由暫養父母代為照顧，待情況穩定後，會正式為牠們尋家。愛協指會研究以上情況是否牽涉虐待動物，「請你不要自以為能夠逃避作為飼主最基本的責任」。

帖文引起網民憤怒，不少人批評冷血，「一邊製造生命一邊放棄生命， 有咩資格做人父母！」、「他朝君體也相同」、「我覺得養寵物要攞牌」，亦祝褔貓咪能找到愛惜牠們的新主人。

根據香港法例第169章《防止殘酷對待動物條例》，任何人因胡亂或不合理地作出或不作出某種作為而導致任何動物受到任何不必要的痛苦，或掌管任何被禁閉或被關禁或正由一處地方運送往另一處地方的動物，但疏於對該動物提供充足的食物和清水，一經循簡易程序定罪，可處罰款20萬元及監禁3年。