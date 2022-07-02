救命哭聲！貓B離奇被困自動售賣機內　女店員聽聲發現結局勁暖心

這一定是緣份！美國田納西州1名沃爾瑪女店員日前聯絡當地消防局，稱自動售賣機傳出貓咪「哭聲」，覺得有貓被困在內，惟消防趕到打開機器背蓋卻不見貓蹤，直到找到另一個開口，才成功將貓寶寶「哄出來」，卻未知牠是如何跑入去。聽聲報案的女店員更即場決定將貓B收編，領養貓貓回家造就暖心結局，被網民大讚她做得好。



林賽聽到自動售賣機傳出「貓哭聲」後向消防求助，之後即場收編貓寶寶。（「City of Morristown」fb圖片）

田納西州莫里斯敦市（Morristown）政府日前在facebook發文，稱當地1間沃爾瑪的女店員林賽（Lindsey）於周三（6月29日）向消防局報案，稱發現有隻貓咪被困一台汽水自動售賣機內。

消防到達後發現貓咪是困在機器內部，林賽因為聽到貓咪「哭聲」才察覺有貓被困，惟拔除電源打開背蓋也看不到貓咪蹤影。消防員最後找到另一個開口處，打開來終於見到貓貓，然後慢慢將牠「哄出來」。目前未知貓咪到底是如何走進去，也不知道牠在裏面待了多久。

由於那台是百事的自動售賣機，消防員開玩笑稱這隻貓貓應該改名叫「百事」。故事最後迎來溫馨結局，貓貓一出來就找到新家，林賽即場決定收編貓寶寶，領養牠帶回家。照片中貓咪驚魂未定，被新主人抱起和百事自動售賣機合照，場面趣怪。

貓咪樣子驚魂未定，有網民笑言牠想住在自動售賣機內。（「City of Morristown」fb圖片）

網民大讚「林賽你做得太好了」，貓咪長得很可愛，不忘感謝消防員。有人提到目前是小貓出生季節，所以很多小貓咪被救援，留在動物收容所的貓貓正等候領養。由於貓咪抱出來時樣子極其驚惶，有網民笑言可能牠本來想住在售賣機內。

（綜合）