憂私隱被人睇晒　鄰居問手機點用拒畀人睇屏幕　港男：驚就唔好問

請教他人應讓人掌握清楚所有資訊，別人並非你「肚入面條蟲」！有港男於討論區發文大呻，有名鄰居不太懂用手機，經常請教他，但每次都只是口述問題，亦說得不清不楚，他只好請鄰居拿出手機讓他看看，怎料鄰居驚慌地指「吓！咁你咪睇晒我啲私隱囉！」，他無奈地說「鬼得閒留意你啲私隱咩！又要驚，咁就唔好問人啦」。



有港男於討論區發文大呻，有名鄰居不太懂用手機，經常請教他，他請對方拿出手機讓他看看，怎料鄰居驚慌地指「吓！咁你咪睇晒我啲私隱囉！」。（Bagus Hernawan@Unsplash）

該名港男於香港討論區以「好心幫個鄰居，最後仲要俾人話我侵犯私隱！」為題發文，不滿地說「我個鄰居真係好鬼煩」，由於對方不太懂用手機，「所以成日都㩒我門鐘嚟問我點用點用」。他表示，鄰居請教他並非問題，但對方每次都不讓他看手機，「只係自己喺到講，又講得唔清唔楚，我又唔知講緊咩」，他要求看手機，對方卻質疑他想偷看私隱。

樓主指出，其實每次都解答不到鄰居的問題，對方最後也會說「你都唔明我講咩，我自己睇算啦！」。他嘆道「真係嘥晒我啲時間」，又強調鄰居真的很重視私隱，「仲用埋啲防偷窺mon貼」。

樓主指出，其實每次都解答不到鄰居的問題，對方最後也會說「你都唔明我講咩，我自己睇算啦！」。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

網民紛紛留言說「又真係好難幫佢」、「咁似啲上司嘅」、「呢啲鄰居都幾奇怪」、「好人難做呀」、「叫佢去維修保養囉！」、「一樣米養百樣人，咁極品嘅鄰居，求其敷衍下咪算囉」、「咁咪直頭講唔識囉，又唔畀人睇，又要問，你又唔係手機研究員」、「你唔直說：『幫唔到你，下次唔好揾我得唔得！』」。

樓主其後回覆網民表示，他為怕麻煩曾向鄰居謊稱「我都唔係好識」，但鄰居無視這句仍經常請教他。他又揶揄若鄰居請教手機維修員，相信「到時又會驚出面啲人維修，會睇晒佢啲私隱」。