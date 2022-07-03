住宅火驚傳爆炸聲　截肢漢落地推「火輪椅」逃生　鄰居因1事投訴

幸好他能及時自救！新加坡后港有組屋發生大火，單位內61歲住戶因右腿截肢要坐輪椅出入，他在輪椅燒着的情況下，仍即時落地跪着推「火輪椅」逃離單位，之後幸好有2名青年經過將他扶落樓，他事後因吸入濃煙送院，幸性命無礙。有目擊者稱起火單位傳出約5次爆炸聲。新加坡民防部隊隨後交代事件，稱人員趕到時單位冒出熊熊烈火，消防撲熄大火後為安全起見，要疏散街區內25名住戶，起火原因待查。

傷者弟弟當時不在家，他懷疑是單位電線老舊短路引致火警；不過，有鄰居投訴起火單位是「垃圾屋」，上周試過將過百紙皮箱堆積在屋外，大家曾多次投訴卻無改善。



組屋大廈3樓的單位起火，火勢相當猛烈，新加坡民防部隊稱到場時冒出熊熊烈火。（影片截圖）

事發現場為新加坡后港區的組屋單位，星媒報道，7月1日晚上9時50分左右，1棟4層高組屋的3樓單位起火，窗口冒出濃煙，已將外牆燻黑，單位內61歲的「截肢阿叔」獨自在家。其輪椅已被大火燒着，他即時坐在地上，跪地推「火輪椅」自行逃出屋外，幸好有2名青年經過，即時將阿叔扶落樓，他事後因吸入濃煙送院。

有目擊女子透露，當時看見1張着火輪椅，有鄰居提水桶撲火，起火單位傳出約5次爆炸聲，之後消防車、救護車及警車相繼到場支援。

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翌日只見屋內一切已被大火焚毀，內部漆黑一片，單位仍有白煙冒出。新加坡民防部隊在facebook貼文交代，部隊趕到現場時，3樓失火單位冒出火舌及大量黑煙，火災涉及1間睡房的物品。消防人員射水滅火，附近區域都受熱力及煙霧影響。1名住戶在部隊趕到前已自行逃出，醫護人員評估傷勢後送他入中央醫院就醫。安全起見，民防部隊聯同警方疏散了街區內25名住戶，正調查起火原因。

失火單位屋主、傷者的弟弟張金鑄事後受訪時表示，當時他去了附近幫店舖賣水果，鄰居通知才知家中起火。他們有3兄弟同住，起火時只有坐輪椅的哥哥在家。他指哥哥10多年前因為糖尿病右腿截肢，之後搬過來方便兄弟照顧。他續稱住在單位20多年，組屋電線已很老舊，但因經濟問題未有更換，懷疑是短路引起失火，現暫時無家可歸，早上會周圍去，晚上會到快餐店或公園休息。

不過有鄰居投訴，起火單位是間「垃圾屋」，上星期在樓梯口放了上百個紙箱。同層住戶稱，失火單位常在屋外堆放雜物，大家多次投訴不果，屋主就回應說那些紙皮箱是送給附近長者，他和哥哥以前擺攤賣開罐器等物品，屋裏放的都是沒擺攤後的存貨。

（綜合）