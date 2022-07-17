泰「火辣美女」赴台接客　遇掃黃驚揭是男人　小鮮肉嫖客嚇到崩潰

【掃黃／嫖妓】嫖妓遇上「男」的，會有何反應？台灣淡水分局日前到出租套房掃黃，當場查獲27歲陳姓男嫖客及33歲楊姓「泰籍女子」，惟警方查驗「泰籍女子」身份時，發現其護照上的性別欄位寫上「男性」，在旁的年輕陳男驚悉嫖了「男人」，真相嚇到O嘴傻眼。



警方掃黃時查驗「泰籍女子」身份時，發現其護照上的性別欄位寫上「男性」。（網上圖片）

綜合台灣媒體報道，淡水警分局接獲民眾投訴，某出租套房內常有穿着火辣的外籍美女進出，且房內時常傳出呻吟聲，讓其他住戶感到困擾。

警方派員調查後確認房內有人從事不法性交易，上周四（7月7日）展開掃黃行動，派員到套房埋伏，見房門打開即上前表露身份，當場查獲27歲的陳姓男嫖客及33歲楊姓「泰籍女子」，「斷正」的2人承認曾有性交易。

警方在屋內查獲47個安全套、2瓶潤滑劑、2部手機及不法交易所得的1.6萬新台幣（約4200港元）。

警方又在屋內查獲47個安全套、2瓶潤滑劑、2部手機及不法交易所得的1.6萬新台幣（約4200港元）。（網上圖片）

不過，警方查驗2人身份時，竟揭發驚人事實，「泰籍女子」護照上的性別欄位竟寫上「男性」，站在一旁的陳男知悉後當場傻眼，張大嘴巴「O嘴」，似是不敢相信。

據報道，該名33歲楊姓「泰籍女子」曾做變性手術，現時全身已無男性特徵，但護照上性別仍然寫上「男性」，而「她」今年6月到台灣後，於網路論壇張貼美女照片吸引男性客人，每次性交易收取3000新台幣（約800港元）。

由於2人從事性交易屬實，警方依社會秩序維護法移送法辦，並把「泰籍女子」押送移民署收容。