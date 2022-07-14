獸母！迫9歲女賣淫接大叔嫖客　親自拍淫片再轉售　被捕咁講超賤

這種事大沒人性吧？常聽說「虎毒不吃兒」，但泰國1名狠心母親稱因為急於用錢，竟強迫9歲女兒下海賣淫，親自把女兒送給大叔嫖客蹂躪，還在他們發生性關係時在一旁拍下影片再出售，種種行為令人髮指！由於事發影片近日流出，更清楚拍到嫖客樣貌，網民對事件極度憤怒，揚言要對涉事人起底，更要求警方介入。警方調查後把涉事母親拘捕，她竟表示「女兒只曾賣淫一次」，報稱已相當內疚，保證未來不會再犯。警方會調繼續調查案件內情，包括確實嫖客數目等。



女童母親目前已被捕，表示因為家裏太窮急需用錢才會答應讓女兒賣淫。（網上圖片）

綜合外媒報道，該名來自泰國沙拉武里府（Saraburi）的母親因為家貧，竟收取3000泰銖（約650港元）酬勞，強迫9歲女兒賣淫，與1名大叔嫖客有性行為，而身為母親的她，更在一旁拍下大叔蹂躪女兒的情況，事後把該段性愛片以500至800泰銖（約108至173港元）出售。至周一（7月11日），該段影片突然在網上流出，令事件終於曝光。

據報該性愛影片於2021年4月在當地一間酒店拍攝，網民知悉有女童被蹂躪後極度憤怒，由於影片清楚拍下大叔嫖客的樣貌，大批網民聲言要「人肉搜索」，要尋出大叔真身讓他負上刑責，並要求警方介入調查。

影片清楚拍下大叔嫖客的樣貌，網民揚言要對他「人肉搜尋」，要尋出大叔真身讓他負上刑責。（網上圖片）

女童的母親隨後被捕，供稱是影片中的嫖客是透過facebook向她提議以3000泰銖（約650港元）價格讓女兒賣淫，她因為家裏太窮，加上急需用錢才會答應，而她之後把性愛影片轉賣給另1名網友，不清楚為何影片會外流。該母親續說，女兒只賣淫過一次，已感到相當內疚，會深刻反省，保證未來不會再犯。

警方仍在調查案件，並鎖定外流影片者，以及片中的嫖客身份，將對他們依法處置，並會調查確切的嫖客人數。