為復合花$800買和合術稻草人　師傅1句令台男驚覺被騙：花錢消災

為了挽回感情，連迷信方法也要嘗試？有台男早前與女友分手，為了求對方復合，不惜花費3000台幣（約788港元）光顧茅山道教師傅，購入2個聲稱施了和合術的稻草人。「作法」後約1星期，他發現感情沒進展，再次請教師傅後，因對方1句話才驚覺被騙，只好向網民講述經過，「希望不會有下一個再被騙」。



台男早前與女友分手，為了求對方復合，不惜花費3000台幣（約788港元）光顧茅山道教師傅，購入2個聲稱施了和合術的稻草人。（fb「爆料公社(官方粉專專屬)」圖片）

「只能說花錢消災！」該名台男早前分享被騙經過，指早前在facebook留意到茅山道術的廣告，不惜花費3000台幣購入2個已「作法」的稻草人，為求與已分手的女友復合。他指付款後，師傅曾稱稻草人已施了「和合術」，只要他將稻草人燒掉，女友會於1星期內主動求他復合。

可是7天過去，台男與女友的感情根本沒進展，更別說能夠復合。他於是再次請教師傅，但對方竟要求他自行聯絡女友。他聞言大感奇怪，「這和他之前說的『燒掉稻草人七天就會找我復合』是兩回事」，仔細想想才醒覺自己可能被騙，只好發文講述經歷，「希望不會有下一個再被騙，只能說花錢消災」。

帖文引來熱烈討論，不少網民對台男竟會墮進茅山道術騙案感嘩然，「都什麼年代了，你會信我也是很佩服你」、「難怪詐騙那麼多人做，原來真的會有人相信」。亦有人認為台男花錢買回教訓是好事，又勸他可直接與女友溝通，若未能挽回感情則不應勉強，「還好只是花3000元就清醒」、「感情可以用錢解決，那算是感情嗎」。