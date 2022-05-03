新騙案！交友app少女稱違限聚令無錢交罰款　港男被騙$5000遭恥笑

【交友騙案／交友app／網上騙案】交友app（應用程式）是不少戀情萌芽的基地，同時也是騙徒「搵食」的好地方。有連登網民發「警世文」，稱在匿名交友app上看到1名18歲女生求助，稱因違反599G限聚令及口罩令而被罰款5000元，惟因仍未收到兼職薪金而沒有足夠金錢交罰款。樓主報稱出於好心便決定借錢幫忙，並要求對方給予身份證、電話及銀行戶口等資料作為保障，沒料到到翌日竟見到類似求助，試探下原來是同一騙徒，「嬲到即去報案落埋口供」。

雖然樓主稱好幫忙卻被騙財，但不少網民不表同情，因他借錢時連少女的名字都不知，認為全因看到對方年輕貌美才幫忙，勸他「當交智商稅」買教交訓。



有連登網民發「警世文」，稱在交友app上看到女生求助，好心借5000元讓對方繳交罰款，詎料翌日竟見到類似求助，才驚覺自己被騙。（《孤單又燦爛的神-鬼怪》劇照）

「前幾日悶download咗交友App吹水解悶啦，點知就中晒伏。」連登網民「長洲大將軍」發文講述在匿名交友app被騙經歷，稱在程式內看到自稱「18c」（18歲絲打／女用戶）請求幫忙的標題，出於好奇便開展對話，問及女方求助原因。

女生於傾談過程表示，早前與4名朋友在長沙灣公園戶外進食，遭警員以違反法例599G《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》發告票，5000元罰款的限期將到，但其兼職薪金須於周六（7日）才收到，遂問樓主借2000元，連同友人借她的3000元就可交款。

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樓主稱出於好心，提出可借錢予女生，但要求對方拍下身份證，並提供電話及銀行戶口資料，「叫佢留身份證同轉數快，心諗有晒record借畀佢都冇問題呀，唔還咪報警」。樓主轉帳後，女生極速改口風，指友人未能借錢，詢問他能否多借她3000元，「算啦我心諗好人做到底咪借埋」，沒料已墮進騙局。

翌日他再打開交友程式，竟發現類似的「求幫忙19c」標題，「睇到呢到心知不妙，被人昆了？」，他於是以另1部電話與該名女生對話，很快便發現對方以同樣手法騙錢，「唉點知真係同一個騙徒嚟」，遂將對話截圖作為證據，同日向警方報案。樓主事後感到氣憤，直言本來是好心助人，沒料好心沒好報，只好發文警世。

樓主強調自己出於好心，承認「太好心」最終要用錢買教訓，又稱發文只是「唔想有人再中招」。（連登討論區圖片）

帖文引來網民熱議，有人認為樓主過份大意，質疑她被女生蒙騙，輕易相信別人導致失財，「唔想blame the victim，但咁畀錢真係難啲唔係俾人呃」、「就算有身份證都唔信啦，點知係咪偷影人哋張身份證」。不過，不少網民恥笑樓主另有企圖，指連對方名字都不知道就借錢，質疑「佢唔係女你會幫？」、「樓主俾人呃金仲要呃埋個心」、「當提早使晒消費券會唔會好過啲？」。有人則認為騙徒是處心積慮行騙，又指其ig的相片都未必是本人，「背後可能係男人」，呼籲大家小心。

不過樓主回覆時則強調自己出於好心，承認「太好心」最終要用錢買教訓，又稱發文只是「唔想有人再中招，你估我唔知post出嚟畀你班友恥笑」。

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