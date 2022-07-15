19年經驗月入3萬申領養遭拒　貓義工質疑1件事　港男：要我分手？

愛動物人士常鼓勵「領養代替購買」，為流浪貓狗找到一個家。不過1名擁有19年養寵物經驗的港男，在網上大呻申請領養被拒的不愉快經歷，他指家中有貓房，全部窗都裝設貓網，但由於他與不足25歲的女友同住，貓義工質疑兩人有機會分手，故要求聯絡父母再作考慮，令樓主感到無理及不尊重，「係咪我換過個25歲女友就合資格？」。



愛動物人士常鼓勵「領養代替購買」，為流浪貓狗找到一個家，但有19歲養寵物經驗的港男則發文大呻，申請領養的不快經歷。（Gettyimages）

該港男近日在連登討論區公開事件，指自己26歲，為餐廳老闆，每月穩定收入逾3萬元，有19年養寵物及9年動物義工經驗，做過暫托家庭，現時養有2隻貓，亦曾照顧患長期病動物。他現時與23歲女友居住在旺角1個374呎單位，設有貓房，全部窗亦已設有貓網。他又強調主要是由他個人名義領養，「主要係我養，因為單位合約都係我，只係女朋友同我住」。

惟貓義工了解其背景後，卻質疑樓主有機會跟女友分手，因而問及一旦兩人分居後，「你會搬回家還是都係再自己租屋住，如搬回家的話，咁家人都喜歡貓狗？」，樓主則回覆稱家人現時都養了貓狗各3隻，但對方則要求與事主非同住的父母聯絡，令樓主大感不禮貌和有欠尊重，「究竟你係為魔女（領養貓）好，定係嚟用年齡道德審判所有人？」，又批評對方一直堅持女友未足25歲，「咁係咪而家我換過個25歲嘅女朋友，或者我而家即刻同佢分手就合資格？究竟而家係我領養魔女定我女朋友領養魔女？」。

兩人對話節錄：

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貓義工則回應聯絡其家人並無不妥，「其實只是同你屋企人傾2句，2分鐘都不用，通知一聲你屋企人你會想再領養，你就超級介意，咁我都無辦法！」又認為樓主的態度已無意領養，但樓主則反駁「由頭到尾都係我領養，關我屋企人咩事」、「係咪50歲都要通知屋企人？」。

帖文引起網上熱烈討論，有網民直言欲領養先要過貓義工一關，是最艱難的事，「新手話你唔識養，養過又審犯咁問你隻貓點解冇咗，養緊幾隻又話你照唔照顧到咁多隻呀」、「要留難實有位入，個義工嘅標準應該得啲上晒岸嘅全職主婦領養到」。

然而，該名貓義工得知事件曝光後，亦在facebook發文回應，指領養程序及問題是建基於以往領養的經驗來制定，那些要求及詢問問題都以動物安全為大前提。對於年輕情侶領養問題，她認為年輕人正值多方面探索階段，或許生活、情侶關係及工作上都會有較多變化，故希望能與年輕情侶信賴的家人聯絡，以確保動物繼續在安全環境生活。