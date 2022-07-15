女友失業做私影　去沙灘影相由龍友提供泳衣　港男勁擔心走光被摸

無論男女，拍拖後都會有佔有慾，不希望伴侶被其他人「睇蝕晒」。有港男於討論區發文表示，女友失業半年後，跟隨朋友轉行做私影模特兒，日前女友被相熟龍友邀請到沙灘私影，但泳衣是由龍友提供，令他十分擔心，「如果是非常性感泳衣，擔心女友走光，又擔心條龍友手多多」。惟女友指出，私影每小時可賺500元，月入隨時數萬，收入遠比之前做文員多，他說「咁吸引的收入，想叫女友轉行都幾難，做人男友真係好無奈」。



有港男於討論區發文表示，女友失業半年後，跟隨朋友轉行做私影模特兒，他憂心女友走光或被摸。（《把砒霜留給自己》劇照）

該名港男於香港討論區以「女友失業半年，跟朋友出嚟做私影模特兒」為題發文表示，女友向他強調龍友是正經拍照，「叫我唔好亂諗歪，絕對冇其他特別服務」，而平日女友也會拿照片出來給他看，他認為也算正經，並說拍攝地點主要在戶外。

港男續說，日前女友稱天氣酷熱，有相熟龍友約她到沙灘私影，他便問會穿什麼衣服，女友回答當然是泳衣，「仲叫我咪亂諗」，但當他得知是由龍友提供泳衣後便十分擔心。但女友指出，私影每小時可賺取500元，每次通常拍2小時，若與龍友關係好，約多些私影，月入隨時達數萬元。

樓主指出，日前女友被相熟龍友邀請到沙灘私影，但由龍友提供泳衣，他十分擔心。（《春情蕩漾》劇照）

雖然樓主女友強調是「影正經相」，但網民紛紛稱不相信，留言指「帽事嘅，帽事嘅」、「頭頂已有綠色物體」、「初則泳衣繼而脫衣，預咗」、「點會無特別服務呀，咪白癡啦」、「做私影最初都好自愛，不過過一排就抵唔住出賣自己」、「撞正有錢仔，有靚車接送，食好西，去貴酒店私影，岀多幾次好易岀事！」、「賺慣輕鬆錢，以後好難甘心做返文員」。

不過，也有網民認為樓主毋須太擔心，「泳衣又無乜嘢，去沙灘大把人咁着啦！」、「女人搵下錢有咩問題喎，仲要佢都不停匯報畀你聽啦」，又建議「每次跟埋女友扮龍友一齊影， 睇實啲冇事嘅！」。