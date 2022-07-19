西客！模型迷要求留貨等消費券　店員稱無折扣慘被投訴　結局超奇

服務業打工仔最怕遇到蠻不講理的西客，最慘是明明自己沒做錯事都會被投訴！有店員於討論區發文表示，日前有名顧客看中1款模型，要求留貨待8月7日，待收到新一期消費券後才付款。由於對方是熟客，加上還有存貨，因此便答應留貨，不過同時提醒該款模型的折扣優惠只到本月底，8月購買就不能享有折扣，顧客立即十分不滿，質疑是歧視用消費券付款，更向店方作出投訴。老闆收到投訴後了解情況，惟過了2個小時後，該顧客竟然致電道歉，令樓主嘖嘖稱奇，他表示不知老闆如何應付顧客，但「我同同事而家好崇拜我老細」。



有店員表示有熟客看中1款模型，要求留貨待8月7日待收到新一期消費券後才付款，他提醒8月沒有折扣優惠，竟遭對方投訴。示意圖。（Erik Mclean@Unsplash）

該名店員於香港討論區以「有客話想等到8月出消費券先買，叫我幫佢keep到8月」為題發文，指該名顧客看中的模型正做折扣優惠，打折後可便宜百多元，由於該顧客經常到訪店舖，他亦認得對方，加上還有數個存貨，所以答應留貨。

店員同時向對方說明，若8月來買就沒有折扣優惠，怎料顧客立即「起晒鋼」地質問「點解我8月買就冇折呀？你依家歧視我用消費券畀錢，唔係用自己錢買就唔俾折我呀？」。店員連忙解釋「我唔係咁嘅意思，只係個折做到7月尾，你8月先嚟買，收銀部機都跳唔到折」。之後他問顧客會否考慮先付一半錢，待8月時再來付餘下的一半錢，這樣做除了可享折扣又可以用到消費券，但顧客不肯，並重複質疑歧視的指責，然後「好嬲」地離開。

過了2天，該名顧客傳送電郵兼致電其老闆投訴，「話我同我同事水佢8月先嚟買，但係到時唔會畀折佢」。老闆致電他問清楚當天如何向顧客解釋8月沒有折扣，他與同事分別將發生的事告知老闆。過了2小時，該名顧客竟然致電給他們道歉，「話佢唔應該又想用消費券畀錢又想有折，係佢貪心咗」。

該名店員指出，顧客「起晒鋼」地質問「點解我8月買就冇折呀？你依家歧視我用消費券畀錢，唔係用自己錢買就唔俾折我呀？」。（《我不是藥神》劇照）

樓主驚訝地說「完全唔知老細用咩方法同個客講完，仲可以令到個客打電話嚟道歉，我同同事而家好崇拜我老細」，又大讚「雖然老細唔多理同事係點樣計糧，但佢會聽員工解釋都係一個好老細！」。

有網民讚樓主老闆厲害，「你老闆係有啲本事嘅，最多咪唔做個客生意，但係佢又可以令到個客打電話同你2個道歉嗰下勁呀」、「你老細好犀利，可以叫個客道歉，我都係第一次聽」。

有網民猜測顧客願意道歉的原因，「你老闆係咪兇個客呀」、「個老細可能暗中畀咗7折佢，然後叫佢打電話畀同事交代返件事，一舉兩得」、「figure咁貴， 係一啲小圈子嘢，可能你老細識其他舖嘅老闆，有個figure聯盟，你老細可能大個西客話你唔同我伙記道歉，我叫其他舖black list（黑名單）你，包你在香港有錢都唔會買到嘢」。樓主其後回覆說，「（若老闆兇個客）係都唔出奇，我老細有時好惡」。