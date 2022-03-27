西客無極限！女生入餐廳自己點錯菜竟發難　迫賠償終出「大招」

餐飲業界最怕西客（奧客），無奈實在太多了！有從事餐飲業的台灣網民發文大呻，日前有名女客匆忙入店，拿起菜單很快填好，店員亦有為她對餐，但待餐點做好時，她像突然醒來一樣，說店家做錯了她想要的吐司。女客人要求重做被拒後失控，要求將點錯的吐司給下個客人等，最後竟然「出大招」，轉身即走大罵「爛店家會倒啦」，騎電單車絕塵而去。有人看完帖文慨嘆做餐廳業一定會遇到這種人，「習慣就好，這種人好多」。



台灣有食客自己寫錯單，店員和她核對時還不停點點。（示意圖／Getty Images）

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有台灣食店老闆在fb「匿名公社」發文，大呻有名奧客自己點錯餐，居然要他們認賠。當天那名女客人匆忙入店，拿起菜單很快點好，可能下雨天她心急，店員和她對餐時，她不停點頭示意無問題。等餐點做好後，店員再複讀一次收錢，「客人忽然醒過來一樣」，質疑她是點培根（煙肉）蛋吐司，怎會做成了「火腿蛋吐司」。店員拿出她自己寫的菜單，她的確是勾選了火腿。

女客人便改口問可否換成煙肉，店員說餐點已做好配菜更換不了，「客人就開始無限跳針了」，狂質疑為何不能換，強調她未正式取餐，當場換沒問題，這份可留給下名客人。老闆聽到後「整個火都起來了」，對客人說菜單是她自己寫的，又確認過了，「才50元（台幣，約14港元）在這裏跟我大小聲」。

未料女客人使出更狠的「大招」，馬上轉頭棄餐，「大罵我們爛店家會倒啦」，便騎住電單車離去，「只留下傻眼的我們，怎麼會有人奧到無極限啊」。

網民看完安慰道，其實做餐廳業會遇到好多這種人，「她忘帶錢包，只好出此下策，我亂猜的」，自己理虧竟然食物都不要就逃去，「這種人怎好意思出來作亂」，提醒店家可以報警。有人說笑言自己早前吃麵都點錯了，「結果我吃了點錯的那份，因為太好吃，我再點一份原來要點的來吃，這才是應有態度」。

（fb「匿名公社」）

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