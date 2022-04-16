$95召貨車要幫搬貨？司機拒絕釀爭執　網民批西客：免費幫你搬？

運輸還運輸，搬貨上樓另計價錢是常識吧！網上流傳一段影片，顯示1名貨車司機與客人爭執，司機疑不滿被要求幫忙搬貨物上樓，大喊「做咁耐未見過95蚊包搬貨」。片段引起網上熱議，網民力撐司機無錯，直言運輸及搬貨2項服務有不同收費，召喚貨車前應先議好價，更批評片中客人是「西客」，「人哋唔識你做乜要免費幫你搬貨先？」。



網上流傳一段影片，顯示1名貨車司機與客人爭執，疑不滿被要求幫忙搬貨物上樓，大喊「做咁耐，未見過95蚊包搬貨」。（影片截圖）

+ 1

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

「你唔好掂我呀！」、「你唔好掂我就真！」網上流傳約45秒的影片，只見有物流公司的貨車司機與1名客人爭執，直斥「我做咁X耐都未遇過呢個問題，95蚊幫你搬？」，而客人則致電其他人求救稱「佢同我嗌交呀！仲話唔搬貨喎」，又說「攞出嚟都唔肯呀而家」、「佢話攞出嚟都要另外收錢」。

片段未有交代事發時間及地點，但仍然引起網上熱議，不少網民都支持司機「企硬」的做法，認為客人在「博大霧」要司機幫搬，「APP寫明$95係運輸費，唔係搬運費」、「食懵你咩！＄95又車又油又司機仲要搬埋！」、「叫車一定知道上落貨都要畀錢㗎啦，見阿叔好恰呀？」、「司機好波，千祈唔好做壞規矩，唔係下次就唔知邊個行家受害」。

不過有網民就表示這情況是最常出現的爭拗，因此事前需講清楚交收要求，「正常下單時會填寫要求搬貨，會再傾加錢」、「價單講得好清楚，唔包搬上樓」，又指如果客人好聲好氣，臨時向司機提出加錢，或者都有商有量，「你要識做呢！自己唔想搬，但又想叫人做，咪畀多些少錢囉」。

👇👇👇同場加映：送貨員一句KO無理客人👇👇👇