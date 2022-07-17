富泰邨居民留字條籲外來人士勿用電車充電位　1句惹火言論引熱議

近日愈來愈多人購買電動車，惟各區停車場充電車位供應未有大幅增加，導致出現「有車無電叉」的情況。網上近日流傳相片，指屯門富泰邨有居民於電車車位留下字條，呼籲外來人士勿到區內車位充電，更直指「不要強行買電車」。惹火言論引來網民熱議，不少人認為留字條的居民野蠻，直指車位並無限制使用者身份，又指看過字條更想到該邨停車場使用充電車位。



網上近日流傳相片，指屯門富泰邨有居民於電車車位留下字條，呼籲外來人士勿到區內車位充電，更直指「不要強行買電車」。（fb「小心駕駛(討論別人同駕駛態度)」圖片）

網上流傳相片，顯示有人於屯門富泰邨停車場的電動車位留下字條，寫上「外來人請不要到本屋邨充電，會影響本屋邨的居民」，批評有非區內街坊使用電動車位充電，影響區內電動車車主。留字條者更暗指區外人士未有考慮充電問題便購入電動車，導致要到其他地區「爭車位」，並在字條寫下惹火言論：「不要強行買電車！」

相關相片被上載至多個駕駛群組後引來熱議，不少網民批評留字條者自私又野蠻，認為車位並無規定只限富泰邨居民使用，「管業處有無告示只限本村居民使用先？無的話就任何人都用得，你遲到用唔到無辦法」、「我又唔信富泰居民唔用出面啲位囉」，更有人直言看過字條後打算到富泰邨使用充電車位，「實測」情況對邨民的影響，「謝謝提供充電位置！湊下熱鬧先」、「睇到之後好想去富泰支持中電」。

不過也有網民理解留字條者的感受，指出電動車充電車位不足是多區也出現的情況，認為管理處可採取措施處理，「要睇情況，如果外來人使用太多影響到本邨車主經常不能使用，可能就要搞搞佢」、「其實最好咪規範好邊啲位係居民用，保障返居民有得就近充電，某啲位就係visitor（訪客）可以用，咁咪唔使煩」、「會唔會叫停車場加充電位，會更好呢」。