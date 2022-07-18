$53咖哩牛腩飯得5件肉 食客呻中伏：垃圾到爆 相片惹疑點爭議
撰文：夏洛特
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咖哩是不少喜歡食家的最愛，不但味道豐富，也能撈汁送飯。有網民日前發文，表示在連鎖快餐店買了咖哩牛腩飯，認為牛腩份量太少，大感中伏，「咁樣53元，得幾件牛腩」。他隨後更上載了照片公審快餐店，然而圖中卻有1處引起爭議，令網民質疑造假！
該名網民在香港討論區發文，稱近日在連鎖快餐店食咖哩牛腩飯，然而卻不甚滿意。樓主先是表達對份量的不滿，直指該碟咖哩牛腩飯要價53元，「得幾件牛腩」，其次是這個價錢還不包飲品，「要加7蚊至有杯可樂」，認為物非所值，更破口大罵「垃圾到爆」。
從圖片可見，黑色方形膠兜內的咖哩汁只有一半，略肥的牛腩只有5小件，另有2塊西蘭花作配菜，紅蘿蔔、翠玉瓜也各有1件。
帖文引來網民熱議，有人認為份量少得離譜，「嘩有冇搞錯！慳皮得好緊要」、「啲肉少到咁不如唔好畀啦」、「一定要投訴換過份」；但同時有不少人質疑事件的真實性，認為樓主弄虛作假，「好明顯食過再影相」、「無可能得咁少」、「似二手飯囉」。甚至有人發揮偵探頭腦，指咖哩汁的水位有下移的痕跡，說明咖哩汁一開始不是那麼少，「睇碗邊咖喱水位已明顯食咗一半啦」、「有無讀過物理？返去讀返書先出嚟呃人啦」。
對於網民的質疑，樓主堅稱清白，「完全未食過，無屈佢」。有網民則表示曾遇到過類似情況，認為在香港很普遍，份量可能真的就這麼少，「全香港都係咁，雞又好、牛又好，得三、四嚿肉」、「我都試過食完仲要去買個包食先夠」、「真係咁少都唔奇」。