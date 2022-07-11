$101黯然銷魂飯得4塊叉燒加生米　中伏食客無奈　網民：菜都無條

電影《食神》在26年前紅遍亞洲，此後不少商家把周星馳在電影中自創的「黯然銷魂飯」放到餐廳菜單上。有網民日前發文，表示在某餐廳買了碗價值101元的「黯然銷魂飯」，指飯碗中只有4塊叉燒，不禁認為實在少得可憐，而且餐廳提供的米飯竟還未煮熟，大嘆食完真的感到黯然！有網民看過帖文笑指「黯然銷魂飯」只是噱頭，「願者上釣」、「認真就輸了」，又諷刺餐廳收取高價卻交不出合理成品，「菜都無條？」。



有網民發文表示買了碗價值101元的「黯然銷魂飯」，亦即叉蛋飯，但叉燒只有4塊。（facebook專頁「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

該名網民在facebook專頁「香港茶餐廳及美食關注組」發文，稱其近日到圓方商場的一間餐廳食飯，點了1碗盛惠101元的「黯然銷魂飯」。作為1碗叉蛋飯，雖說不上是天價，但也不便宜了，樓主固然不會期待它有一整條叉燒，沒想到這碗過百元的叉燒飯中卻只有4塊叉燒1隻蛋，甚至連一條菜也沒有，只有另外附上一小碟粟米及豉油。

從圖片可見，碗中的4塊半肥瘦叉燒，配上半生熟的流心荷包蛋，少許蛋汁已溢到飯面，賣相的確銷魂。然而對比《食神》中的「黯然銷魂飯」以洋蔥做靈魂，樓主的這碗飯欠缺了洋蔥和青菜，猶如欠缺了靈魂，而且飯碗中可見大面積的白飯，「留白」愈多，似乎就愈「黯然」！難怪樓主在帖文中寫道「黯然地離去」。

有網民引述《食神》對白，認為根本樓主買的叉蛋飯根本不值100元。（電影《食神》截圖）

帖文引來熱議，有網民批評叉燒太少，認為價值101元的叉燒蛋飯而言，餐廳出品不夠餸菜，「食完真係黯然淚下」、「得嗰幾嚿點送飯」、「攝牙罅都唔夠啦」，不過有人就笑言至少還有「成碟豉油」。亦有人覺得相中叉燒飯根本不值100元，更轉述及二創《食神》對白，「叉飯就叉飯啦！加多隻荷包蛋，畀盡你咪22蚊碗！」、「係空氣，我加咗空氣」。

樓主看過網民留言，後來就上載了1段影片，表示其實叉燒味道不錯，不過飯粒未熟，口感偏硬，直言感到不滿的並非價錢，而是餐廳貨不對辦，「啲飯喺生米，唔係$100嘅問題，係得4舊（叉燒）咁少」。