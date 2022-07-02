好刀功！雞煲邊爐驚現「透光肥牛」　食客斥狂漏單封「劣食天堂」

要說考驗刀功的菜式，古有傳統名菜「文思豆腐」，今日邊爐名物「透光肥牛」！有網民日前發文，指在雞煲店打邊爐時，發現肥牛竟薄到透底，笑稱師傅刀功過人，又以「劣食天堂」形容餐廳。照片令其他網民爆笑，紛紛表示肥牛薄得太誇張，不過有人就表示這不過是凍肉切割機的「功架」。



（連登討論區照片）

該名網民在連登討論區以「旺角食雞煲再顯刀功」為題發帖，稱於旺角某購物中心食雞煲打邊爐，雖說是任飲任食，但漏單、錯單情況嚴重，下了3次單只有1次正確，「第二round係嚟丸，肉都唔上」。他在最後一輪下單時叫了5碟肥牛，可是多次催促下才來了3碟，「全程碟碟牛都巧奪天工」。

從他上載的照片可見，一碟共有3片肥牛，全部薄得能看清肉下黑色托盤的紋路，就算是肉片重疊的部分仍然能透光，可說是相當神奇了！

有網民表示不少任食火鍋店都供應極薄肥牛，覺得上當受騙欲哭無淚。（電影《食神》劇照）

帖文引來網民熱議，有人覺得肥牛實在薄得離譜，「睇到都想喊，啲黑暗回憶返晒嚟」、「呢啲多數幾塊一齊擺入口先覺得自己係食緊嘢」、「切到咁薄，直頭要食埋個盤先知食緊嘢」；亦有人反唇相譏苦中作樂，「買空氣送肉片真的是賺爛了！」、「入口即溶，A5和牛級數！」、「愈薄先（愈）容易入味」。但有人就覺得任食的雞煲邊爐一向是如此質素，「任嗌仲想點？」、「又想食回本，又X質素」。