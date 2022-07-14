荃灣友買麵包遺下銀包　好心職員代保管　原封不動歸還$5萬仲咁做

街坊小店售賣的貨品選擇可能有限，卻充滿濃濃的人情味。YouTuber「面包」日前發文，指弟婦於荃灣一麵包店購物時，不慎遺下放有5萬元現金的銀包，原本也以為凶多吉少，非常徬徨。沒想到他與家人翌日到麵包店查詢時，職員竟稱早已代為保管銀包，內裏的現金更是原封不動沒有減少，而最令他們感動的，是職員堅持拒絕收取酬金，面包為了答謝對方，只好送上生果作為謝禮。



YouTuber「面包」日前發文，指弟婦於荃灣一麵包店購物時，不慎遺下放有5萬元現金的銀包，沒料職員竟早已代為保管銀包，內裏的現金更是原封不動沒有減少。（Google圖片）

「街坊麵包舖好有人情味！」失明YouTuber「面包」於facebook發文，分享家人遇到的好人好事。他指弟婦周一（11日）回家後突然發現，放有公司未入賬5萬元現金的銀包不知所終，感到非常徬徨，仔細回想只記得「唯一淨係買咗3個麵包攞過銀包出嚟」，故「打定輸數」以為凶多吉少難以尋回。

儘管機會渺茫，面包的家人翌日早上即到位於荃灣的麵包店嘗試詢問，沒料即獲告知有職員拾到銀包並代為保管，「叫我哋3點再去搵過，因為晏晝同事返3點」。當他們下午返回麵包店時，職員隨即交還銀包，而內裏的5萬元現金並無遺失，「佢哋超好人，路不拾遺，原封不動歸還$50000畀我哋」。

面包的家人返回麵包店時，職員隨即交還銀包，而內裏的5萬元現金並無遺失。他們提出給予職員酬金以示謝意，惟對方堅持拒絕。（Google圖片）

面包家人非常感動，提出給予職員酬金以示謝意，惟對方堅持拒絕，「結果無計可施下，我哋買咗幾百蚊生果多謝佢哋」。面包事後特意發文表揚麵包店職員，感嘆「好彩佢哋認得我媽咪，街坊麵包舖好有人情味」。他又指自己曾於付款時發現忘了帶銀包，職員主動提出「經過先畀返錢」，大讚「姐姐非常有同理心」。

帖文獲網民讚好，不少人大讚麵包店職員品格值得學習，「咁大銀碼都冇貪心，真係好彩遇到好心人」、「唔好話現金，手提電話唔見咗都未必搵得返，而家仲有呢啲好人好事真係難得」、「其實五萬大元現金真係好大誘惑，唔係人人做到」、「唔經過都要特登行去買個包支持下」。