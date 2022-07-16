設專櫃免費分享600珍藏影碟　電影發燒友：不是人人負擔到Netflix

這算是「漂碟櫃」嗎？美國1名電影發燒友最近忽發奇想，決定無私分享自己收藏的電影及影集，在當地唱片店前放置「免費大電影」（FREE Blockbuster）櫃子，內有有多達600多隻DVD、藍光碟及鐳射碟，歡迎任何人借走或留下自己的影碟。他受訪時透露一直有分享電影的念頭，希望大家能借走影碟和家人一起看，「不是每個人都負擔得起Netflix 、Disney+」。網民大讚其想法好有愛，更希望捐出影碟，感嘆過去一家人會約好坐在梳化看電影，形容是很美好的時光。



美國1名電影愛好者設置了「免費大電影」櫃子，供民眾借走或留下電影影碟。（「Free Blockbuster Robbinsdale」fb圖片）

免費圖書館或者漂書櫃大家應該聽過，這次他在櫃子放的東西則是影碟。居於明尼蘇達州羅賓斯代爾市（Robbinsdale）的電影發燒友史東（Travis Stone），近日獲當地唱片店「Fly Vintage & Vinyl」准許，在店前放置「免費大電影」櫃子，允許居民們借看電視、電視節目DVD及藍光碟，甚至連鐳射碟都有。

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史東接受外媒訪問時表示自己收藏了超過600部電影及影集，例如《教父》、《太空堡大決戰》、《奪寶奇兵》等，他稱自己很愛電影，一直有和別人分享電影的想法，他會持續更換櫃內的電影，為大家保持新鮮感。史東稱之後會模仿已破產的美國出租影業龍頭「百視達」（Blockbuster），一樣會在星期二發布新影碟，歡迎大家拿走或留下影碟和別人分享，「不是每個人都負擔得起Netflix 、Disney+、Hulu、Apple TV」，其心願是希望大家能借走電影，約好一家人坐在梳化上欣賞。

史東為「免費大電影」設立了facebook專頁，不少網民對其做法表示讚賞，更希望提供自己收集的電影和大家分享；有人則感嘆過去一家人會約好坐下來看影碟，更是重要的家庭活動。不過，也有人擔心像圖書櫃一樣，會有壞份子把影碟拿去轉售圖利，「希望不會有個混蛋毀了所有人的心意，偷走所有電影」。史東笑言，櫃中影碟多數不太值錢，而且這也不在他控制範圍之內，有留言也覺得大家應該正面一點看待好人好事。

（綜合）