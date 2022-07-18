喺搵工App同求職者面試　考官問1句話即讓對方原形畢露即時foul走

現在是暑假又逢畢業季，很多求職的新鮮人會在網路上找工作。也有很多店家會用一些App先來篩選求職打工者，擺脫以往那種須帶著履歷表到公司行號或店家面試的方式。



「是我離年輕人太遠，還是我不善言辭？」網友文青猛男楊大武就在爆怨公社發文，自己在平台上面試一名年輕人……

一句即令對方原形畢露 點圖放大睇睇網上面試內容截圖▼▼▼

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看他的經歷後就詢問了是在哪間店，沒想到居然像瞬間點燃炸藥一樣，直接被狂罵，搞得原Po很傻眼，難道是自己說錯話，還是太不了解現在年輕人什麼話能問，什麼不行？問題是這是面試呀！難道現在年輕人面試都是這樣「怒氣沖沖」？到底誰才是要找工作的那個？

「怕你打電話去問，原形畢露？」不過就是向求職者問句之前是在哪間，居然罵面試主官「破腦還是根本沒腦」，認為徵人就徵人，跟自己在哪間店任職有什麼關係？這讓網友們紛紛搖頭：「履歷造假怕被揭發吧！還好他一開始就展露本性，否則請來才發現有問題，到時候送都送不走，你還要送他一筆遣散費！」

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「這種人自然有社會大學會教訓他，一個問題省了後續的麻煩，超值！」「現今的都不簡單，肯定是學費沒繳好繳滿。」「面試放飛機也有，會說出那樣的話其實不令人意外了。」「現在煞氣小孩都好兇！問一句回三句！」

「入職後會有的問題，可以抽煙嗎？時間快到了可以下班了嗎？我洗太多碗手過敏！我沒什麼拿過刀！可以休假日嗎？可以預支嗎？我覺得太累了這工作我無法！劇終。」「 剛還去ＸＸＸＸ（該學院）看了一下只有餐飲管理科 哪來的觀光與餐飲學系」

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