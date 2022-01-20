公司餐會驚見「心口開窿」超清涼迎賓女　爆紅短髮妹真實身份曝光

台灣日月光公司14日晚間舉辦財務餐會，不過餐會門口的辣妹意外引起話題，讓許多看到網友直呼福利超好。如今辣妹身分也被起底，原來就是DJ廖心恩。她本人也在IG大方回應。



有網友在PTT的Gossiping板上，以「科技公司招待人員太辣了吧」為題發文，提到好友稍早傳給他科技公司餐會的照片，讓他看了大吃一驚，現在科技公司的福利這麼好？

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從圖片可見，門口站了4位辣妹，都穿著香檳金的高衩緊身裝，配上皮質黑色粗跟膝上靴。4人的蜜臀若隱若現，胸前還開洞，讓美胸大方見客。其中短髮正妹討論度最高，網友對她的身分最是好奇。

不過，皇天不負苦心人，最後有人找到短髮正妹的IG，原來她就是DJ廖心恩，目前有超過4萬追蹤數，平常也常貼出美照與粉絲分享。廖心恩也大方在IG限動回應：「對啦是我，網友真的很厲害，戴口罩也能認得出來。」

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】