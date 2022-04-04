2014面試而家先有回音　上網先知間公司係慣犯　網民估係呢個原因

你可以接受面試後多久接到錄取通知信呢？一名網友指出，6年前曾面試某科技廠的職缺，這幾年來音訊全無，不料近日卻突然收到公司的感謝函，他也錯愕上PTT分享，掀起熱烈討論。



原PO表示，過去曾去某科技廠面試設備工程師，卻遲遲未收到錄取通知信，對於結果如何心裡大概有數。直到近日，原PO竟在6年後突然收到公司的面試感謝函，讓他好錯愕。

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網友：可能是自動回覆打錯年份

貼文一出，留言也釣出多位過來人現身說法，「上次面試這間科技廠實驗室過1年才寄感謝函給我就覺得夠誇張了，這篇是過6年我也是給跪了」、「原來我以為半年就很晚了，結果竟然有6年的」、「笑死，本人最近也收到一樣的信，但我是2014面試的」、「我今年年初有收到他們面試通知，說主管看過我投的履歷有興趣找我面試，可是我丟履歷已經是3年前的事了」。

對此，網友們直呼這簡直如科幻電影《星際啟示錄》（Interstellar）劇情，「這間科技廠周圍有強大引力場造成時空扭曲，信才會比較晚到你手上」、「有可能是HR（人資）設定自動回覆日期年份打錯，哈哈」、「那邊還沒有疫情，請他好好珍惜」、「時光膠囊」、「這效率太強」、「飛鴿傳書都沒這麼久吧」。

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