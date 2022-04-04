2014面試而家先有回音 上網先知間公司係慣犯 網民估係呢個原因
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
你可以接受面試後多久接到錄取通知信呢？一名網友指出，6年前曾面試某科技廠的職缺，這幾年來音訊全無，不料近日卻突然收到公司的感謝函，他也錯愕上PTT分享，掀起熱烈討論。
原PO表示，過去曾去某科技廠面試設備工程師，卻遲遲未收到錄取通知信，對於結果如何心裡大概有數。直到近日，原PO竟在6年後突然收到公司的面試感謝函，讓他好錯愕。
【延伸閱讀】見工面試亂發問隨時會扣分 5條問題「不恥下問」或觸及HR底線（點擊放大瀏覽）▼▼▼
+11
網友：可能是自動回覆打錯年份
貼文一出，留言也釣出多位過來人現身說法，「上次面試這間科技廠實驗室過1年才寄感謝函給我就覺得夠誇張了，這篇是過6年我也是給跪了」、「原來我以為半年就很晚了，結果竟然有6年的」、「笑死，本人最近也收到一樣的信，但我是2014面試的」、「我今年年初有收到他們面試通知，說主管看過我投的履歷有興趣找我面試，可是我丟履歷已經是3年前的事了」。
對此，網友們直呼這簡直如科幻電影《星際啟示錄》（Interstellar）劇情，「這間科技廠周圍有強大引力場造成時空扭曲，信才會比較晚到你手上」、「有可能是HR（人資）設定自動回覆日期年份打錯，哈哈」、「那邊還沒有疫情，請他好好珍惜」、「時光膠囊」、「這效率太強」、「飛鴿傳書都沒這麼久吧」。
5年員工傷心發現同事有個群組但冇add自己 網民：身在福中不知福微波爐都用錯？同事叮這東西險釀火災 網民批沒常識：隨時害死人網友呻蛇王同事早過自己升職加薪 網民一睇細節：呢種人先最犀利公司叫麥當勞外賣 加1蚊送多1份麥樂雞 Cheap爆同事竟然咁做英研究揭27%人曾同同事一夜情 人力資源冇改錯名 第1名跌破眼鏡同事狂問月薪幾多 到底應唔應該答佢？有網友教咁樣耍走對方
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】