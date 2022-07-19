公屋｜一家4口排7年多　獲派廣褔邨垃圾房旁單位　網民熱議要唔要

苦等公屋多年，當然想獲分配1個完美的單位，不過好屋始終難求，有樓真係唔要？有港媽分享指，一家四口輪候了公屋7年多，近日獲派大埔廣褔邨1個約350呎的單位，惟單位處於垃圾房旁邊，擔心會傳來惡臭及衛生環境惡劣，加上只是第一派，故正考慮應否接受。有網民認為垃圾房旁的單位確實不理想，但亦有人指地理位置及景觀都不錯，最終港媽視察環境後，基於1個原因決定接受單位。



港媽表示一家四口輪候已7年多，近日終於首派大埔廣褔邨廣崇樓1個約350呎單位，每月租金為1833元，惟單位在垃圾房旁邊，而且面積稍為小了一點。（FB「香港公營房屋討論區(FB版) 」圖片）

該港媽在facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版)」分享指，一家四口以醫生信及社工信申請指定地區的公屋單位，輪候已7年多，近日終於首派大埔廣褔邨廣崇樓1個約350呎單位，每月租金為1833元，惟單位在垃圾房旁邊，而且面積稍為小了一點，較難間3房，「我諗得比較長遠，兩個小朋友，大咗可以各自1間房」，故仍在考慮是否接受。

帖文引起網上熱議，有網民認為可放棄等下一輪，「垃圾房附近真係差小小，公屋邨垃圾量好大」、「會唔會好多小強入屋㗎」、「4人320呎有點細，我會博下次」。不過不少網民都認為廣褔邨地理位置好，「落雨唔使擔遮」、「大埔好住，交通方便」、「超靚呀！有啲可以望到海景」，亦有人指廣崇樓衛生問題不嚴重，「廣崇好，比其他座數升高咗，唔會太嘈，樓下垃圾清潔工作做得好好」、「如果大堂有垃圾桶嘅話，淨係得清潔工揼嘢落去垃圾房」。

不少網民都認為廣褔邨地理位置好，「落雨唔使擔遮」。（資料圖片）

港媽其後表示，睇樓後發現垃圾房較小，亦沒有放置垃圾，「我見有人將啲垃圾放喺電梯口對面，帶我睇樓個靚姐都話個垃圾房唔會用來丟垃圾」，而且因指定地區只有廣褔邨和大元邨2個選擇，「聽了大家意見，綜合一下我都係諗住要咗佢，我就係驚到時派大元仲舊」。