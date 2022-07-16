公屋｜等足7年獲派康東邨共用廚房單位　小紅書女：心情跌落谷底

「上樓」是不少人日思夜盼的事，但獲派公屋後亦有很多考慮。有小紅書網民表示，與女兒輪候2人家庭公屋單位已7年多時間，近日獲派西灣河康東邨，卻需要與其他單位共用廚房，形容心情「跌到落谷底」。不少網民對仍有共用廚房的公屋單位感驚訝，認為該屋邨位置理想，但共用廚房始終不便，「真係要唔落手」。



有港媽在「小紅書」發帖，指自己申請2人公屋單位，卻獲派康東邨康瑞樓1個200多呎的單位，但需與6至7戶共用廚房，心情因而「跌到落谷底」。（小紅書截圖）

有港媽日前在社交平台「小紅書」發帖，指自己申請2人公屋單位，卻獲派康東邨康瑞樓1個200多呎的單位，租金每月2165元，但需與6至7戶共用廚房，心情因而「跌到落谷底」，直言「為咗所謂快啲上樓，房署拎晒啲貨底出嚟」。

帖文引起網上熱議，大部分網民對共用廚房感奇怪，「咩年代仲共用廚房，咁又真係要唔落手」、「位置好正，但原來家庭都會派共用廚房單位」、「第一次知仲有，房租仲咁貴」，有人亦認為與其他單位住戶共用廚房非常不便，與鄰居關係不好就更麻煩。

康東邨康瑞樓1至4樓單位，屬房委會的「長者住屋」，但自2001年全面放寬入住的年齡限制。（Google Map截圖）

有網民就指申請時選擇新界區，就能避免這些「騎呢」單位，「新起就沒有公用廚房」，惟樓主回覆稱「如果有人幫我湊女，其實我都想轉新界」。有網民亦建議樓主可先接受，3年後再申請原區調遷，但樓主卻心意已決，「我真係想搬，所以無辦法再等3年，唯有等下一次派」。

翻查資料顯示，康東邨康瑞樓1至4樓單位，屬房委會的「長者住屋」，最初是為單身長者申請人而設，惟公共租住房屋申請人偏好獨立單位，故「長者住屋」的空置率一直高企。故此房委會在2000年通過停止興建「長者住屋」，並在2001年全面放寬入住的年齡限制，以期把空置的「長者住屋」盡量租出。