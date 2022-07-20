人妻生試管嬰雙胞胎　醫院發現孩子與父血型不合　揭藏40年大誤會

寶寶和爸爸血型對不上，這也太可怕了。台灣一對夫妻做試管嬰兒後順利誕下雙胞胎，未料醫生日前通知說其中1名孩子和他們血型不合，「我跟爸爸的血型絕對生不出姊姊的血型」，更將事件告訴為他們做試管嬰兒的醫生。院方緊急再驗父親血型，始發現原來爸爸這40年來一直搞錯了自己血型，媽媽聞訊「我聽到直接哭出來」。



媽媽被醫院告知雙胞胎其中1寶寶的血型和爸爸不合，她嚇得暈一暈。（示意圖／Getty Images）

台灣禾馨宜蘊生殖中心院長陳菁徽日前在facebook專頁「二條線閨蜜 陳菁徽醫師」分享一則令人哭不得的大烏龍。她之前為一對夫婦做試管嬰兒，最近那名顏值和玄彬相似度達99%的試管嬰爸爸順利得到雙胞胎，但他的太太發訊息稱，嬰兒室的人昨發來通知，其中1個寶寶和他們血型不合，由於爸爸病歷上血型是口頭告知的，要求爸爸重驗血型，「護理人員再三重申，我跟爸爸的血型絕對生不出姊姊的血型」。

太太聞言當場暈一暈，「內心小劇場已經不知道演到哪裡去，想說這種極低的植錯別人胚胎的機率，怎麼發生在我們這種平凡人的身上」，醫院急件處理爸爸驗血的事，24小時跟過了240小時一樣。她整天坐立難安，用簡單生物知識研究血型突變機率，「甚至跟老公討論到，就算其中一個孩子不是我們的，也會一起養大她的」。

人妻原已和丈夫約好，無論結果如何都會繼續養大寶寶。（示意圖／Getty Images）

還好最終報告出爐，真相竟然是爸爸40年來都搞錯自己的血型，「我聽到直接哭出來，虛驚一場，謝天謝地」，陳院長也坦言「你害我心臟差點停」，還着太太「請你代我揍死他，我剛心臟停止了10秒」。太太無奈道「為什麼有這種爸爸」，迫得坐月的媽媽「焦慮到奶出不來，我叫他一定要給我精神賠償」。

不過，原來部分網民都遇上過爸爸搞錯自己血型引起的血源疑雲烏龍，有網民憶述醫護發現血型對不上時的驚慌失措，「他們內心應該上演8點檔劇情」、「我爸也幹過這種事。當年我驗出AB，我娘是B，但我爸堅持他是O，結果抓去醫院驗發現是A」、「本來以為是你的孩子不是你的孩子，後來才發現你的血型不是你的血型？」、「這下⋯爺爺跟奶奶要驗血型了嗎？」

（「二條線閨蜜 陳菁徽醫師」facebook專頁）